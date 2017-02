Fake news (falsa noticia)

Por Francisco Garfias.

Francamente no veo a Luis Videgaray corrigiéndole un discurso de Donald Trump. Nomás no lo veo. Ni aunque CBS News lo asegure. Si fuera el caso tendríamos un poderosísimo canciller que puede poner palabras en boca del presidente de Estados Unidos. De risa.

La historia de CBS es la siguiente: durante su primera estancia en Washington el canciller mexicano, cercano al yerno de mister Trump, Jared Kushner, habría suavizado personalmente el mensaje que acompañaría el anuncio de la orden ejecutiva de construir el muro, firmado por el jefe de la Casa Blanca el pasado 25 de enero.

Trump, molesto, habría aceptado matizar sus palabras, a sugerencia de su yerno Jared Kushner, amigo de Videgaray, y de otros miembros de su equipo , según funcionarios citados por CBS

La increíble versión fue puesta en circulación la mañana de ayer. Causo furor. Algunos legisladores, inflamados de patriotismo, pidieron la renuncia inmediata del canciller. Otros reclamaron su comparecencia. Le dieron crédito a ciegas a CBS.

Pero el propio Videgaray negó el mérito excepcional de haber corregido la plana al “vendedor de humo”, como bautiza el periodista Mark Singer a Donald Trump, en el estupendo perfil que le hizo para el Newyorker.

Escribió: “Nunca pensé que llegaría el día que utilizaría esta frase, pero aplica: FAKE NEWS (así, en mayúsculas.)

Ayer dimos cuenta de la “molestia” que existe entre algunos senadores por el viaje que sus pares Gabriela Cuevas, PAN, y Gerardo Flores, PVEM, hicieron a Washington, a la par del canciller Luís Videgaray.

Los legisladores cuestionados pidieron derecho de réplica.

Va la reacción de Gabriela:

“Es completamente falso que estuviéramos en la comitiva del canciller. De entrada revisa si fuimos a alguna de sus citas o algo así. Quien te lo dijo fue de muy mala leche y quisiera pedirle que lo aclares porfa. Fueron dos cosas distintas lo que el canciller haya hecho y lo que hicimos Gerardo y yo.”

Gerardo:

“Gabriela y yo venimos a reuniones con senadores americanos de ambos partidos, como un esfuerzo para establecer mecanismos de diálogo sistemático que permitan a los senadores de EU contar con mejor información de lo que representa México.

“Es absolutamente falso que el canciller haya tenido algo que ver en que yo viniera a Washington”, puntualizó.

Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, señalado como uno de los que protestaron por el viaje de los dos senadores, aclaró:

“Lo que pregunté es si había habido un acuerdo de la Mesa Directiva para ir a entrevistar a nombre del Senado. Lo que pensé en ese momento es que esta cita había sido gestionada por la Embajada Mexicana o por la propia Cancillería.

“Son de los disparos al aire que la verdad no sirven más que para tomarse la foto.”

La panista Mariana Gómez del Campo prefirió sacarle la vuelta al asunto. Negó que haya molestia con Cuevas y Flores. “Lo único que queremos es orden, disciplina y que podamos entre todos construir lo que más convenga a México”, dijo.

La que no tuvo empacho en reconocer su molestia es la priista Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte.

No se quedó en la declaración. Metió un escrito en la mesa directiva en el que expresa su molestia por el viaje de los dos senadores que se trasladaron a Washington sin que se haya respetado el equilibrio y notificado a la Junta Directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El escrito va dirigido al presidente de la Mesa, Pablo Escudero. Dice:

“Deseo manifestarle mi profunda molestia por el viaje que realizaron los senadores Cuevas Barrón y Flores Ramírez a Washington para reunirse con senadores estadounidenses relevantes: John McCaine, Ben Cardin, Bob Corker, Catherine Cortés Masto.

“El viaje contraviene los lineamientos de observancia obligatoria, en el sentido de no incorporar a las fuerza política más importante en el Senado (el PRI) y al haber aceptado la solicitud sin la firma de la Junta Directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores, a la cual pertenezco”.

Una palomita a los jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos que le asestaron otro revés a la política migratoria de Donald Trump.

Le pedimos a Eddie Varon, ex diputado federal del PRI, experto en asuntos de Estados Unidos, que nos diera una opinión sobre la decisión de los jueces.

Lo más relevantes, nos dijo, es que quedó desechada la idea que el Poder Judicial no puede revisar los actos proclamados por el Ejecutivo en su decreto de Ley.

“Aún si fuera a través de una Ley, la deferencia que se le da al Ejecutivo no ha sido, no es y no puede ser absoluta y total. Los poderes públicos, incluido el Ejecutivo, están sujetos a límites constitucionales”.

Interesante el estudio de Parametría, empresa que dirige el tocayo Paco Abundis, bajo el titulo de “PRI y Morena hacen historia”.

¿Porqué?

El tricolor aparece por primera vez como la tercera fuerza en intención de voto país. Apenas un 14 por ciento de los encuestados dicen que votaran PRI.

Morena, en tres años de registro, se ha convertido con el que más se identifican los ciudadanos. Recoge el 22 por ciento de las preferencias electorales; el PAN 21 por ciento y en PRD, en la calle, el 6 por ciento. Los demás no aparecen.

La estrepitosa caída del PRI, explica, está relacionada con acciones de gobierno como el gasolinazo, las reformas estructurales o el viaje de Trump a México; pero también con el escándalo de la Casa Blanca o la masacre de normalistas en Ayotzinapa.

Y sobre Morena. “Es sorprendente. Obtuvo su registro como partido político en 2014. Observa un crecimiento considerable en su electorado.

“En la primera elección donde participó, en 2015, logró el triunfo en cinco delegaciones de la Ciudad de México; además, tiene un número importante de presidencias municipales en distintos estados así, como diputaciones locales y 36 diputados federales”.

En pocas palabras: es el partido a vencer.

Fin.