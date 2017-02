Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, nada nuevo bajo el sol

Por Miryam Gomezcésar.

En la presentación del Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo 2016-2022, realizada en el auditorio de la Universidad del Caribe en Cancún, la asistencia, si esperaba algo distinto, no escuchó nada nuevo.

A éstas presentaciones a las que asisten los mismos grupos de siempre, el discurso de los mandatarios sexenio tras sexenio, parece clonado y dan a su locución un tono de optimismo que llama la atención.

Abordan los temas que regirán el proyecto para resolver los problemas de los que se ha hablado hasta el cansancio porque son los mismos de antes, no cambian, sólo se agigantan porque las circunstancias, esas sí determinantes, los obliga a modificar los detalles del patrón del diseño técnico original que es del que todos los gobiernos parten. Los PDE provienen de estudios precisos muy costosos que requieren meses de investigación y elaboración.

Las propuestas para sacar adelante al estado, que pretenden que en el reparto de utilidades todos salgan ganando y acabar con los rezagos sociales, tienen ese mismo fundamento, de ahí que la diversificación de la actividad económica que propone Carlos Joaquín con la industrialización para enfrentar el reto, sea un sueño acariciado por los mandatarios desde el régimen del Dr. Miguel Borge Martín, quien en su momento propuso la creación del corredor citrícola para proveer de fruta y jugos a la hotelería, entre otros), que permanece sobre el escritorio principal del Palacio de Gobierno, hasta nuestros días.

El tema de la industrialización ha costado mucho dinero a los gobiernos del estado, con muy pobres resultados. Así lo vimos con la Hidroponia maya en el régimen de Joaquín Hendricks. Proyecto ambicioso con muchas probabilidades de éxito que a última hora falló por el factor humano. Con Félix Gonzalez y Roberto Borge las cosas no fueron distintas. Huelga recordar las barbaridades de este par de modernos Atilas caribeños.

El desarrollo agrícola de la zona sur, que requiere grandes proyectos de inversión, está contemplado al corto y mediano plazo. Un aspecto interesante es que se pretende cambiar el tipo de cultivo de su zona agrícola, por plantas oleaginosas para garantizar que la producción se canalice a la fabricación de aceites. Esto resulta muy atractivo tanto para los dueños del capital proveedores de las plantas de cultivo con las que el gobierno apoyará a los productores agrícolas.

El negocio es redituable por donde se vea si consideramos que cambiar la siembra normal a la de oleaginosas, permitiría un producto de calidad (semillas) para su industrialización (aceites), y con ello el gobierno garantizaría su apoyo a los ejidos, así como los insumos a la industria fabricante de aceites. La planta madre es vendida por metro cuadrado y para la siembra se requiere cubrir cientos de hectáreas en varios municipios.

La falta de diversidad en la actividad económica ha sido un problema de siempre. Las consecuencias se resienten cada vez que el estado se ve afectado por cualquier tipo de contingencia ya sea social, atmosférica, de salud, entre otras, y las quejas a la falta de oportunidades se escuchan en cada temporada de campaña electoral.

El gobernador también habló de soluciones efectivas para tener un crecimiento ordenado al corto y mediano plazo, que es lo deseable pero ha sido inalcanzable. “Tenemos muchos probelmas, muchas dificultades por enfrentar” dijo, pero “para trabajar en la descomposición social, se requieren decisiones rápidas y firmes”.

Todos los mandatarios han prometido un gobierno transparente y de puertas abiertas pero al respecto poco se ha cumplido; al paso de un corto tiempo se dejan encerrar en una burbuja inalcanzable para la mayoría, que los aleja de la realidad en ocasiones humillante e indigna.

No basta con decir “no hay negociaciones, no hay pactos, estamos en el seguimiento de todas ellas -las investigaciones al régimen anterior” porque a 6 meses de inicio no se ve algo concreto. La implementación del sistema estatal anticorrupción sería la novedad pero en los hechos, complicada si consideramos que muchos altos funcionarios, mandatarios municipales, regidores y legisladores están centrados en su aspiración personal de contender por una candidatura con lo que restan importancia a su responsabilidad actual.

Sobre tener un gobierno confiable y cercano a los ciudadanos, moderno con tecnología, es lo deseable, el problema es el personal operativo de una maquinaria burocrática anquilosada que parecen no saber aceitar.

La desigualdad social se combate con capacitación, especialización y empleos bien remunerados. La recomposición del tejido social para fortalecer a las familias inicia por ser riguroso, vigilante de los excesos que legisladores y servidores públicos evidencian por donde quiera que van.

*Los nuevos son ellos, no nosotros

El vacío en la comunicación, creado a partir de una problemática interlocución con el sector, impide que ésta fluya como pensaron. Las limitaciones obligan a buscar otros mecanismos para rebasar la situación de desconcierto.

El reto de mejorar pasa por realizar un cambio que parece obligado en las formas de efectuar el trabajo rutinario. Esto no parece contemplado. El trato disperejo, en ocasiones alevoso y violento con unos, indiferente con otros y obsequioso con el mismo grupo de consentidos que han disfrutado privilegios en los pasados regímenes, aleja al gobierno de un buen nivel de entendimiento.

Pero los desencuentros con periodistas en los que de pronto el mandatario ha tenido que intervenir para calmar los ánimos, ya son frecuentes y no abonan al buen trato recíproco. El trato disparejo da al traste el lustre que debiera tener el ambicioso proyecto de desarrollo.

Un periodista afectado por el maltrato del personal operativo del mandatario se quejó “que nos dejen hacer nuestro trabajo. Entendemos las situaciones, somos respetuosos. Los nuevos son ellos, no nosotros”.