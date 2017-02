Unidad nacional frente a abusos de Trump no es apoyo al gobierno: Coordinadora Ciudadana

México. “Trump seguirá usando a México en sus discursos como enemigo de sus intereses, por ello debemos cerrar filas, pero la unidad de los mexicanos no equivale a dar un cheque en blanco al gobierno federal del PRI”, dijo Raúl Vázquez Osorio, presidente de Coordinadora Ciudadana. “El gobierno está en su nivel más bajo de aprobación, y una cosa es apoyar a México ante los abusos de Trump, y otra que el gobierno use este tema para intentar recuperar legitimidad”.

Por su parte, Raúl Tortolero, Vicepresidente de Coordinadora Ciudadana, afirmó: “Estamos en contra de todo abuso ordenado por Trump contra los mexicanos en Estados Unidos, y ofrecemos nuestro respaldo jurídico a quien lo necesite”. Asimismo, expresó que la renegociación del TLC debe necesariamente incluir un cese a las deportaciones masivas e injustificadas de mexicanos, que responden al racismo, y no a razones de seguridad. “E.U. no está en riesgo debido a los paisanos mexicanos que laboran allá, que con su esfuerzo contribuyen a que ese país salga adelante.

“Deben respetarse obligadamente y al 100 por ciento las remesas que son enviadas a México, ya que de ellas viven cientos de miles de familias en nuestro país”, exigió el Vicepresidente de Coordinadora, y dijo que “el apoyo de E.U. en el combate al narcotráfico, en tanto fenómeno multinacional, no es nuevo; pero esta colaboración no puede derivar en presencia permanente de tropas del ejército de E.U. en México, lo cual es, además, inconstitucional”.

El papel de nuestro canciller en poder conservar una relación estable entre México y E.U. es clave para bien de ambas naciones, de sus economías, y de sus pueblos, explicó Tortolero. Por esta razón, no es aceptable un “aprendiz” en una misión tan delicada y sensible; no es aceptable ninguna improvisación.

“El canciller Videgaray debe rendir cuentas a los ciudadanos sobre sus acciones y explicarnos qué ha hecho por defender nuestros intereses, más allá de sus reuniones cerradas con el gabinete de Trump, y en especial con el yerno del magnate, Jasper Kushner, de quien además podríamos inferir que tiene en Videgaray una pieza para impulsar hacia la presidencia de México en 2018, lo cual es, por igual, inaceptable”, aseguró Tortolero.

Vázquez Osorio, lamentó que Trump sostiene políticas públicas claramente antimexicanas, que no le son útiles sino como combustible para sus votantes duros, que son la población blanca de la clase obrera de E.U.

“El muro es un despilfarro de cerca de 15 mil millones de dólares; un empresario como Trump sabe que construirlo no sirve para detener la migración. El objetivo real de este muro infame es inventar a los mexicanos como enemigos número uno de E.U. Enemigos porque, como ha dicho, los mexicanos son bad hombres, y también porque supuestamente le quitamos el trabajo a los norteamericanos”, dijo Vázquez.

Y finalizó: “Inventar un enemigo externo es redituable políticamente para Trump, ya que, por la puerta falsa, fomenta un nacionalismo que en realidad es racismo, xenofobia y discriminación, culpándonos de todo, pero esto le ha servido para concentrar un número de incondicionales que le hicieron ganar las elecciones”.