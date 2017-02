Abrirán Escuela de Bolsa Mexicana de Valores en las próximas semanas

México. En las próximas semanas se inaugurarán las instalaciones de la Escuela Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con lo que la institución impulsará la educación financiera entre los mexicanos y ofrecerá capacitación para que más empresas acudan al mercado a financiarse.

El director general de la BMV, José Oriol Bosch Par, dijo que desde hace casi 15 años la Bolsa Mexicana ofrece cursos especializados, sin embargo, ahora contará con un espacio físico que estará en el edificio del centro bursátil, ubicado en Paseo de la Reforma de esta capital.

“Lo que estamos haciendo ahora es renovar totalmente la escuela, ya con un nuevo proyecto… Estamos convencidos de que debemos incrementar la cultura financiera, la cultura bursátil y sobre todo, en la Bolsa nos faltan empresas, nos faltan emisores, pero también nos faltan inversionistas, queremos enfocarnos en crecer ese conocimiento de los dos lados”, expresó a Notimex.

Hasta ahora, la Escuela de la Bolsa reportó 20 mil egresados con los cursos que ofrece, además de que otorga certificaciones para las personas que manejan recursos dentro de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), y se espera que esa cifra se eleve de forma significativa con las nuevas instalaciones y el nuevo el nuevo equipo de colaboradores.

La nueva Escuela Bolsa Mexicana de Valores será dirigida por el director de la Facultad de Administración y Finanzas de la Universidad Panamericana y ofrecerá desde cursos básicos como la Introducción al mercado de Valores, el ABC de la Bolsa, hasta cursos especializados en temas de gobierno corporativos y otros.

Sin mencionar el monto de la inversión que requirió este proyecto, el directivo aseguró que los cursos de la Escuela estarán dirigidos a todo el público, desde financieros, personas no financieras, así como gente joven, incluso niños. “Queremos atacar el problema principal que hay no solo en la Bolsa y no sólo en el sector financiero, sino también en el país, que es el tema de educación.

Queremos ver cómo podemos ayudar en incrementar el nivel educativo del país, en nuestra parte, más enfocado a las finanzas y también en toda la cultura que hay detrás de todo esto”, dijo a Notimex.

Luego de destacar que tiene alianzas con diferentes universidades, aclaró: “No buscamos competir (con esas instituciones), sino como agregar más valor y trabajar con lo que hay. Todas las universidades y escuelas que hay en el país tienen esa responsabilidad social y de incrementar el nivel educativo del país”.