La Volpe resta importancia a gritos de aficionados que piden su salida

México. El argentino Ricardo La Volpe, técnico de América, descartó estar preocupado por los gritos de la afición que pidieron su salida al final del empate con Puebla, al considerar que es algo normal ante la falta de mejores resultados.

“La gente tiene todo su derecho, creo que es lógico que la gente quiere al equipo ganador, hay que aceptarlo, pero mi equipo corrió, tuvimos las situaciones que teníamos que crear, se manejó bien el partido, pero a veces no solo con eso se logran los triunfos”, dijo.

Así mismo, el “Bigotón” explicó que tampoco le inquieta el desempeño que tuvo su equipo, ya que solo lo estaría si fueran superados en todos los sectores de la cancha.

“Me preocuparía si el rival me supera, haber empatado bueno, pero tuvimos control de la pelota, tuvo protagonismo, la jugada que nos está faltando o el pase preciso, pero la verdad creo que el equipo no está concretando. Debemos tener más variantes, eso es lo que nos está faltando”, apuntó.

Consideró que “no es que el equipo esté jugando mal, hay puntos de vista, las opiniones serán diversas, yo observo que nos juegan con línea de cinco, imagino que deben tener un trabajo en la semana que ven como juega América porque todos nos juegan con cinco defensores, ahora Puebla acabo con seis”.

Comentó que carecieron de precisión para terminar las ocasiones de gol que fueron capaces de generar, así como de certeza frente al marco rival.

“Quizá nos falta más precisión, no es contundencia, es la precisión de algunos pases que tuvimos hoy que fueron un poco largos, quizá los mano a mano no fueron goles, son situaciones que pasan algunos equipos cuando no puedes abrir al rival con un gol, hay que seguir trabajando en la definición”, apuntó.

Así mismo, el ex estratega de la Selección de México recordó que en lo físico están tomando su mejor nivel y dejó en claro que eso no es algo exclusivo de la escuadra “azulcrema”.

“El equipo físicamente recién va agarrando, Tigres vive lo mismo, al León, los que llegamos a las últimas instancias no están bien, eso dice que hay paridad (en la Liga MX) y que no hicimos una gran base, que físicamente nos estamos poniendo partido tras partido”, sentenció.