En realidad no fue sorpresivo. Muchos lo anticiparon y se cumplió. Las marchas del domingo en la Ciudad de México mostraron un Ángel desangelado, con poco entusiasmo y firmeza en el reclamo a quién le está jugando rudo a México. El acto final en el que confluirían las movilizaciones, terminó mucho antes de lo previsto. Comparado con otras marchas o celebraciones frente al Ángel, en esta ocasión el número de personas que asistió se quedó corto, a caso entre 10 mil o 12 mil participantes. Y cuando digo que eso se esperaba, es porque que la división comenzó desde el momento en que se convocó y afloraron mezquindades y enojos.

Parecía cualquier evento frente a la magnitud de la propuesta original: protestar contra la políticas racistas, excluyentes y xenófobas de Donald Trump y mostrarle a nuestro paisanos que radican en los Estados Unidos que no están solos. Pudieron más los protagonismos de quienes creyeron que antes que repudiar al “Bárbaro del Norte” habría que pedirle cuentas al que gobierna la casa. ¿Será por eso que las críticas lanzadas por altavoces de jóvenes estudiantes contra Trump no contagiaron a los presentes? Ese fue mi sentir.

Habría sido ingenuo, por decir lo menos, pensar que una concentración masiva y solidaria, frenaría las locuras de Trump. Pero se hubiera mandado una señal muy clara de que con todo y las adversidades, los mexicanos estamos unidos frente a cualquier escenario hostil.

Entrevistado por los reporteros, el rector de la UNAM, Enrique Graue dijo que no era el momento de ver al pasado, sino al futuro y mandar un mensaje de soberanía, fortaleza e igualdad a Estados Unidos. “Yo creo que México tiene muchos agravios históricos: inseguridad, corrupción, desigualdad, impunidad y recientemente la situación de la gasolina”.

Hubo personas que nos relataron que habían llegado de otros estados para estar en lo que pensaban, sería una manifestación histórica. Francamente nos quedamos muy por de bajo de cualquier marcha capitalina. No mostramos músculo: mostramos división y debilidad. Ya desde que se lanzaron las convocatorias, las redes sociales dieron cuenta del encono. Mientras escribo esto no he visto aún lo que se vivió en provincia. Ojalá que en algún punto del territorio los mexicanos hayamos mostrado una mejor cara como sociedad y como país.

Mucho antes de la hora prevista, cientos de personas comenzaron a retirarse del Ángel. Ahí quedó un grupo de deportados, hombres y mujeres que desde el 2015 fueron repatriados. Antes de Trump ya habían dejado hijos, esposa o trabajo en territorio estadounidense. Hoy se muestran más temerosos por lo que les espera a quiénes todavía están allá y que son millones.