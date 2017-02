El amor más sincero de la pantalla grande.

Hollywood nos ha hecho mantener una incesante búsqueda del amor sencillo, aquel que termina con un beso en el amanecer, con adversidades resueltas y con la ilusión de claridad y permanencia en los momentos nuevos, felices y excitantes.

Desde que Thomas Alva Edison escandalizó al incipiente público del cine, al mostrar por primera vez un beso en el espectáculo cinematográfico con su cortometraje The Kiss, las películas buscaron crear y repetir el sentimiento de calma y emoción que provocaba resolver las situaciones románticas en los filmes.

Desde entonces, el famoso happy ending fue formulado por un beso que paradójicamente marcaba el inicio y el final de una historia de amor inmortalizada en la pantalla.

Miles son los ejemplos en los que el arquetipo del amor es representado en la pantalla grande; sin embargo, existen pocos que muestran la verdadera cualidad trascendente del sentimiento y que cuestionan su transformación con el paso del tiempo.

El cineasta estadounidense Richard Linklater, director de Boyhood, la película nominada al Oscar en 2015, ha logrado esclarecer la complejidad de las relaciones en pareja con una trilogía protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy.

Before Sunrise, (1995) Before Sunset, (2004) y Before Midnight (2013) son las películas que componen al trío de entregas del aclamado director, quien utiliza el tiempo real como eje narrativo para la ficción.

La historia de amor entre Jesse (Ethan Hawke) y Céline (Julie Delpy) comienza en 1995 y culmina en 2013. Son 18 años los que suceden entre la primera y la última entrega de la trilogía, en donde se argumenta la complejidad del amor sin idealizarlo, ni encaminarlo a un final feliz que anteceda al tajante fondo negro con letras blancas.

En la primera entrega, Jesse y Céline, son dos extraños que se enamoran caminando por las calles de Viena, su única preocupación es pasar un buen día juntos y si todo sale bien, tener la certeza de que volverán a encontrarse. Para la segunda parte de la trilogía, (habiendo transcurrido 9 años) los protagonistas muestran que el amor puede ser un gran motor para permanecer juntos ante las adversidades, pues a pesar de que ambos tenían fantasías de cómo es que sus planes resultarían, la vida siempre encuentra la forma de hacer que las cosas sucedan de formas imprevistas.

Un discurso mucho más maduro y aterrizado es el que se expone en la última entrega de la trilogía, en donde un amor que parecía ser guiado por el destino, comienza a tener percances que nacen de su evolución y síntesis con la realidad. Resolver distintos problemas juntos y mantener vivo el amor es mucho más complicado que concentrarse en tener un buen día por las calles de Viena.

Las películas de Richard Linklater se distinguen por utilizar al tiempo como aliado para su narrativa, involucrándolo dentro del lenguaje cinematográfico como un elemento protagónico para el desarrollo de sus historias, pero más allá de las habilidades fílmicas del director, se encuentra un profundo entendimiento de las relaciones humanas que rompe con el deseo de alcanzar la felicidad constante cuando se ha encontrado el amor.

Mucho nos convendría perseguir el amor complejo, aquel que busque llenar el vacío entre lo visible y lo invisible, saber que amar lo profundo afianza, y que amar lo simple llena vacíos momentáneos que se satisfacen con facilidad y con prisa; sin dejar huella, sin permear en el tiempo.

Hoy, El Arsenal recomienda la trilogía que explora y entiende al amor en su forma más pura y sincera.