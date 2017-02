Ya bájale al drama. Hoy no es el día del amor.

Si no tienes con quien pasar el día “más romántico del año” seguramente no has podido dejar de pensar en estas tres cosas:

1.- En tu ex novio el “peor es nada.”: No lo quieres, nada más estás pepenando compañía.

2.- En tus amigas las ultra enamoradas: No, no te cambiaron por su novio, pero qué coraje que tú no tengas.

3.- En lo bien que te caería estar con alguien en este día (y así anular las dos primeras opciones)

Y aunque no podemos conseguirte al príncipe azul que buscas para pasar este día, porque no es Navidad y el amor no trabaja como Santa Claus. (Tus papás tampoco te encontrarán pareja) si podemos ayudarte a hacer más light este día.

Ahí te van 2 películas que irán perfecto con tu humor y que puedes encontrar en Netflix:

Tiempos Felices.

Nos lo vas a agradecer. Esta película no habla del amor, sino de rupturas.

La trama se centra en una pareja que lleva cinco años de relación. Las cosas enfrían entre los dos y solo él se da cuenta de eso. En distintas ocasiones ha querido dar por concuída la relación, pero ella siempre lo chantajea emocionalmente o le hace dramas para evitar la separación.

Ante este escenario él contrata a una agencia especializada en terminar, de manera sutil, relaciones largas y aburridas y el giro repentino que da la historia te hará reír un rato y recordar que NO quieres tener una relación en estos momentos.

Ya te extraño

Acá si vas a llorar, pero no de amor. Ya te advertimos.

Con esta película va a cambiar el sentido de tus lágrimas, deja de idealizar y de extrañar al amor y llámale a tus mejores amigas para decirles cuánto las quieres. En esta película, un par de amigas que durante toda la vida estuvieron juntas, afronta las dificultades que representa el cáncer cuando una de ellas se entera de que ha invadido todo su cuerpo.

No te claves con que este día es exclusivo para las relaciones en pareja, llámale a tus amigos, ve a comer con tu familia o consiéntete en algún spa. Se una hater de la mercadotecnia y evita caer en las redes de sus mensajes publicitarios, mañana será otro día.