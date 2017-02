¿Debe La Volpe entrenar al América?

Apuntes de Rabona.- Yo no sabía quién era La Volpe hasta que escribí de él. Me inicié en el periodismo muy joven, primero para desarrollar mi narrativa y más tarde para ofrecer una mirada diferente del balompié . En cuanto pisé la arena de los medios, las relaciones que brindan y la información, me encontré con una figura polémica pero muy interesante. Un hombre de poblado bigote con escasas canas y porte de rockstar argentino . Sabía que Ricardo La Volpe había hecho jugar a la Selección como nadie (al menos de lo que yo había visto), pero también que era cuestionado por los medios. Conocí su historia, su método y su legado, y más tarde lo entrevistamos para Apuntes de Rabona . Hoy, con lo que he indagado sobre esta figura tan enigmática, tengo la certeza de que es el indicado para dirigir al América en esta liguilla. A continuación les dejo 5 razones.

Fondo y forma. Un entrenador está obligado a ser competitivo. Esto se puede lograr jugando como el Tuca, retacando el mejor plantel del continente en la portería. Pero también se puede crear un sistema, estudiar al rival y jugar pensando en quienes pagaron el boleto para ir al estadio. La Volpe es así, pupilo de Menotti cuando jugador y un revolucionario como técnico. Su obsesión por competir sin faltarle el respeto al balompié es algo que se tendría que tomar en cuenta. Cuando asumió el puesto de entrenador de la Selección —este día, según cuentan, ha sido el más feliz de su vida— aseguró que clasificaría al Mundial de Alemania caminando. Y lo hizo. Ganó la Copa Oro, derrotando a un Brasil sub 23 con jugadores como Kaká, Robinho o Diego Ribas. Después dio cátedra de estrategia en la Confederaciones de 2005, certamen en el que, a pesar de haber quedado en cuarto lugar desplegó un futbol bello y efectivo que colocó al Tri como una selección de alto nivel internacional. Se dice que uno de los entrenadores más reconocidos de Inglaterra bajó a verlo tras el partido con Argentina para preguntarle cómo salía jugando con linea de 5. (Esta pregunta, no está de más decirla, también se la hizo alguna vez el mismo Josep Guardiola.) Después vino el Mundial y el partido contra Argentina, tal vez uno de los mejores que ha dado México, que se perdió por un golazo que todavía nos duele recordar. Vale la pena hacer memoria sobre lo bien que jugaba la Selección con el bigotón.

Proceso. La Volpe ha sido el último entrenador de la Selección mexicana en 30 años que ha demostrado capacidad para completar un proceso (sólo dos de 40 lo han conseguido). Al América, y tal vez al futbol mexicano en general, le hace falta un técnico de largo aliento.

Material humano. Con un plantel mucho más limitado que el que tiene la Selección hoy en día, La Volpe logró lo mencionado en puntos anteriores. Si no ha tenido éxito en su regreso a la Liga Mx es porque no ha tenido material humano ni apoyo institucional: Atlante, Monterrey, Chivas… Si se confía en que es probablemente la persona que más sabe de futbol (¿si no él, quién?) y se le brindan las condiciones para trabajar, veo complicado equivocarme cuando afirmo que repetiría el gran trabajo. Esto tomando en cuenta que, hombre por hombre, hoy América tiene uno de los mejores planteles de la liga, quizá al lado de Tigres.

Escuela. Una de las claves del éxito del Barcelona es tener bien definido un estilo de juego que se inculca desde La Masía. Los jugadores más jóvenes hasta los que están por debutar, todos juegan con el mismo estilo, saben qué movimientos hay que hacer y en qué momento. Guardiola demostraba esto debutando a jugadores muy jóvenes como Pedro Rodríguez o Busquets para dejar en la banca a gente como Yaya Touré o Thierry Henry. Una escuela de futbol tiene que seguir la misma línea. Todos los equipos donde La Volpe mete la mano adquieren un sello particular, eso ya es una conquista.

Medios. El último punto es tal vez el más importante. Una de las sillas más calientes del futbol en México es la de director técnico de los azulcremas. Los medios también son el cuarto poder en los deportes y es difícil encontrar a alguien que aguante el puesto y la presión continua. Alguna vez un periodista me dijo con sinceridad que, a pesar de que no simpatiza con La Volpe, ninguna figura de los medios deportivos puede alzarse el cuello por haberle movido un pelo al ex entrenador de Jaguares.

Sé que el argumento en contra es que La Volpe ha ganado pocos títulos. Es cierto pero me parece insuficiente. A mí sí me motiva ver un futbol ofensivo, la inmunidad del líder contra la a veces absurda crítica del periodismo nacional, clasificar caminando y con un entrenador reconocido mundialmente. Si no, pregúntenle a Sacchi, Bielsa, Menotti o Guardiola. De vuelta al nido, bigotón, éxito.

www.apuntesderabona.com Por Pedro González M.