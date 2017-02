La Marcha Contra Trump

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Cuando se trata de demostrar músculo, mejor hay que hacer un análisis previo de la salud propia, que exponerse a las miserias de un espectáculo pobre y raquítico.

La marcha anti Trump en la Ciudad de México, dicen los medios fue de veinte mil personas. Para una zona urbana que se supone tiene 20 millones, es si acaso, el 0.1 %.

Unos 200 mil serían considerables, y representarían el uno por ciento, pero esa cifra fue inimaginable, para una convocatoria que tuvo una respuesta muy triste.

La decepción tampoco ha aparecido evidentemente, porque los comentaristas en su imaginario nacionalista, no aceptan las realidades de un pueblo a quien no le interesan las cuestiones políticas o quienes sospecharon que eran objeto de una manipulación, que tenía como fin apuntalar a un Presidente desacreditado y devaluado, urgido de forzar las cosas para generar consenso.

Quedaría como tercera respuesta especulativa al fracaso de lo que se pretendía, el rechazo a los convocantes, que están también en las mismas de las autoridades: desgastados y muy vistos, producto de un protagonismo estéril.

Los activistas oficiales, primas donnas, que no faltan en los presídiums o butacas de los innumerables actos de simulación que organiza el poder, son para todo mundo, los que le hacen el juego a los gobernantes a la maravilla. Porque, como dijo la señora Miranda para ella, sí fue un éxito: “su” marcha de tres mil personas; porque esos son los parámetros que el sistema que no ha dejado de ser el mismo del siglo pasado, operando como prioridad en la simulación, en ese contexto para obtener algunas buenas fotos y por lo que habrán invertido, en donde ganan los que dan y los que reciben, esas cifras son de respeto.

Pero no es cierto. Para nada se demostró que el pueblo mexicano repudiara a Trump y sus ocurrencias racistas, porque obras son amores y no buenas razones y lo digo suave. El trámite necesario por medio de los intermediarios referidos, generaron la desconfianza y parecería que los intereses de los aspirantes a suceder a Peña se imbricaban en el suceso, fueron como aquéllos desagravios de la bandera en el 68, convocados por la CTM, la CNOP, la FSTSE y atrás Gobernación.

Pero independientemente de la valoración justa de duda o de la ilegitimidad de los convocantes, no hubo señalamientos claros y alternativos, para hacer algo verdaderamente ciudadano, sin injerencia de los notables.

Debió haber un esfuerzo diferente aunque a la gente de la Ciudad de México, las que van a las marchas, les interesan las marchas extremas y folclóricas, como las del orgullo gay y las del Peje; no las de la dignidad nacional, esas les vale un comino, porque lo de Trump a lo mejor lo ven como una moda pasajera.

Y lo que en realidad Peña, ha proyectado como líder, no se puede ocultar. No manifiesta estar indignado o apesadumbrado aunque diga que en cuerpo y alma defenderá a los intereses de México. Ya hemos tenido muchos defensores, López el que defendía el peso como perro y otros defensores que sin conocimiento elemental de la política y menos de la internacional, como Fox, nos exponen a defensas de ternura.

Tampoco en la Ciudad de México en principio, se ven los pobladores afectados por las remesas, esos son otros mexicanos los de la “provincia”. y lo de las afectaciones a los industriales maquiladores, entre ellos cientos de sacadólares de a de veras, de los que los potenciales marchistas no tienen clara su vinculación.

Así que no sirvió de mucho la arenga de horas antes, del general Secretario, de urgir una unidad en torno al Presidente. Porque la marcha finalmente no le sirvió a Peña; en cambio, si fue mucho contra él y lo peor no pudo demostrar ni la fuerza básica para cuestionar las agresiones diarias y socarronas a México, de parte de un improvisado, que en su peor momento electoral, sí recibió el aliento de una invitación a México, que fue un acierto coyuntural de Peña, pero como dije en su momento, nada más de él como persona y por eso dice aquél, que es un buen hombre que no puede con los bad hombres.

En pocas palabras se entiende que el Peña que presenta Videgaray, ante los que puede grillar de la Casa Blanca, es un hombre lleno de buenas intenciones en un mar de malosos. De los que deben ser su gabinete en principio; y no otros los que han promovido las deudas, las pifias criminales en el tema de seguridad y otros errores graves del subtema mayor, que es la corrupción institucionalizada.

Que orfandad, no se puede defender la dignidad, porque hacerlo es darle el espaldarazo a Peña, que nadie quiere. Tampoco se puede hacer algo sin propuesta. Como las marchas de las del tipo del “26 de julio”, vacías, solo para desfogue de una catarsis emotiva.

Ya es tiempo de que la imaginación ocurra y que lo que será, porque lo sabemos como fuerte probabilidad desde hace muchos meses que es, lo que va a ser; nos tome ya con las previsiones políticas necesarias.

Que se contemplen las alianzas que convienen y se avance; que así, el gobierno por fin, desde siempre temerosos en exceso de los vecinos, atienda los intereses de aquí de manera prioritaria y real, no solo de forma simbólica porque, para acabarla, ésta también se desdibujó.