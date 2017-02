Mexicanos compiten por 1 millón de dólares en Hult Prize

Hult Prize, el premio internacional para el emprendimiento social, presidido por Hult Business School y el ex mandatario de Estados Unidos, Bill Clinton, llevará a cabo las semifinales regionales del concurso en Shanghai, Dubai, Londres, Boston y San Francisco el próximo 3 y 4 de marzo, donde 16 equipos de las mejores universidades de México competirán por ganar 1 millón de dólares en capital semilla para desarrollar sus proyectos de emprendimiento social.

El pasado 28 de enero, se llevó a cabo el Premio Nacional de Hult Prize México, en donde dos equipos ganadores de entre más de 100 concursantes, fueron premiados con la oportunidad de acudir a las semifinales regionales de Hult Prize Foundation.

El primer lugar del certamen fue destinado al proyecto que a través de la nanotecnología podrá crear una membrana que atrape la humedad del aire para facilitar la captación de agua en los campos de refugiados. El equipo llamado H2All de la Universidad Autónoma de Querétaro, ganó un viaje redondo a las semifinales regionales celebradas en Boston, el próximo 3 de Marzo para representar a México, y competir contra las mejores universidades del mundo frente a los jueces de Hult Prize.

El segundo lugar del concurso nacional fue para el equipo eCounseLink del Instituto Tecnológico Autónomo de México, quienes representarán a México y al ITAM, en las semifinales regionales celebradas en San Francisco, durante la misma fecha.

Los 5 equipos ganadores del premio nacional obtuvieron una incubación de negocios por parte de New Ventures que consiste en un start up accelerator, que afianzará y dotará de estructura a los proyectos que compitan el extranjero.

El concurso realizado año con año, premia con 1 millón de dólares a la idea de emprendimiento social que resuelva algunos de los conflictos mundiales más importantes de nuestra época, este año el problema social a resolver fue La crisis de refugiados y migrantes.

El premio es otorgado por el ex presidente Bill Clinton durante la final mundial de Hult Prize en Nueva York, celebrada en el mes de septiembre, y los equipos mexicanos que representarán al país fueron ganadores del primer lugar de la competencia realizada en su universidad, con lo que aseguraron su pase a las semifinales regionales.

En Shanghai, competirá el equipo: Amorcito Corazón de la Universidad Panamericana.

En Dubai, Equi-eid del Tecnológico de Monterrey.

En San Francisco, competirán los equipos: Bamboo House (Universidad Veracruzana), eCounseLink y U Gas (ITAM), Talent incubator y Ubun (Tecnológico de Monterrey) Luminiscencia (UAM), Global Native (Ibero), Work now (Universidad Regiomontana)

Mientras que en Boston, los equipos participantes serán: Nubdin (Universidad de Monterrey), Derecho Exponencial (Universidad de Guadalajara) H2All (Universidad Autónoma de Querétaro), y Hope in a box y DF (x) (UNAM).

Los próximos 3 y 4 de marzo sabremos qué equipo mexicano llegará a la final mundial de Hult Prize, para presentar su proyecto a Bill Clinton y estar un paso más cerca del millón de dólares.

UANL: Plass (together with the refugees)