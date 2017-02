“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

México en marcha. ¿Falto fuerza?

El pasado domingo vimos a miles de capitalinos salir a las calles en la Ciudad de México, mientras que en 16 entidades del país, ciudadanos mostraron por quinto fin de semana su descontento, por un lado hacia la política exterior de Donald Trump, pero también contra la impunidad, la corrupción y la falta de responsabilidad y transparencia en el uso de los recursos públicos, y los incrementos a la gasolina, gas y luz .

La iniciativa ciudadana ha operado tan bien durante cuatro semanas de manifestaciones sin violencia, que las organizaciones sociales que reciben recursos públicos, y otros grupos políticos, no podían dejar que las marchas siguieran adelante sin dejarse ver. Por lo que tratándose de acreditar autorías y liderazgos no válidos, mancharon una convocatoria que pudo ser mucho más fuerte. Sin duda, la participación de estos líderes sociales, “dirigentes” de partidos; así como algunos legisladores, funcionarios y “líderes de opinión”, opaco el evento y le restó fuerza al movimiento ciudadano que no da signos de debilidad, ya lo veremos en las próximas semanas.

Lo relevante, es que el ritmo no baja; y sí, ya son cinco fines de semana con marchas y movilizaciones, en los que la violencia no ha tenido cabida y en cambio, autoridades de los tres niveles de gobierno ajustaron presupuestos por poco más de 15,000 millones de pesos, y anunciaron diversas acciones de apoyo para la sociedad, e incluso han reducido sus salarios, salvo el Poder Judicial que con soberbia hace como que no escucha, y algún consejero del INE al que parece no importarle la opinión de la sociedad.

Mientras en la Ciudad de México participaron al rededor de 20,000 ciudadanos, en capitales como Guadalajara se sumaron 15,000 y, en promedio se estima más de 200,000 mexicanos, que repudiaron la política migratoria de Donald Trump, mientras que en los Estados Unidos marcharon contra las redadas en más de 15 ciudades, y militantes del Partido Republicano dejan ver sus dudas sobre la salud mental del Presidente Trump.

López Obrador buena oratoria y convocatoria en Los Ángeles

Tómelo con interés.- El domingo pasado, Andrés Manuel López Obrador encabezó uno de los actos más fuertes en su trayectoria hacia el 2018. El Tabasqueño pronunció un discurso completo que tiene contexto, diagnóstico, contenido y perspectiva; dando un banderazo para formar un movimiento territorial dentro de Estados Unidos por el amor y la fraternidad.

López Obrador ha sumado apoyos en las últimas semanas de grupos políticos y empresariales, con la adición a su proyecto de Esteban Moctezuma Barragán, Miguel Torruco, y una amplia lista de académicos que apoyan su plan de Nación. Sin duda le será de gran utilidad, la experiencia de tres contiendas presidenciales, aunado a la suma de experiencias de seguidores como Manuel Bartlet, Ricardo Monreal, y Claudia Sheinbaum entre otros. Habremos de ver mucho más en los próximos meses.

La Inseguridad a la alza en la Ciudad de México

Tómelo con atención.- En días pasados distintos sitios de Internet han dado cuenta de nuevas formas de extorsión vía telefónica o presencial a pequeños empresarios, a quienes ya les cobran derecho de piso. Lo mismo sucede con personas que presumiendo conocerlos se acercan y les lanzan amenazas, que mediante llamadas telefónicas. Estos grupos delincuenciales en su mayoría se sabe son dirigidos desde el interior de reclusorios en el país.

Otra manera de usurpación cotidiana en Funerarias, Sanatorios o lugares públicos, es en forma directa pretextando que un vehículo estorba, y tiene que ser movido. Los rufianes se establecen en inmediaciones de estos negocios y observan a quienes llegan, se percatan del vehículo en el que arriban, y una vez que tienen ubicada a la víctima proceden a la extorción o secuestro exprés, o a otras actividades delincuenciales.

Estas acciones sumadas a los asaltos en vías primarias aprovechando congestionamiento de vehículos, o al seguimiento y asalto a cuentahabientes de la banca, dejan en claro que las autoridades están rebasadas, y ante la distancia que ha tomado el Jefe de Gobierno de los funcionarios federales tras el gasolinazo, queda en claro que la coordinación entre autoridades para garantizar la seguridad en la Ciudad de México, es casi nula.

* Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana. Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.