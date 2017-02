Angeligue Kerber es eliminada en su debut en Abierto de Qatar

Doha.- La tenista alemana Angelique Kerber, primera preclasificada, fue eliminada en su partido debut del Abierto de Qatar, tras caer en la segunda ronda ante la rusa Daria Kasatkina por parciales de 6-4, 0-6 y 6-4.

Luego de perder la cima de la clasificación mundial de la Asociación Femenil de Tenis (WTA), Kerber retomó la actividad tenística en Qatar en búsqueda de recuperar el trono, sin embargo, no pudo imponerse a Kasatkina en el duelo inaugural.

El encuentro fue parejo y ambas jugadoras dividieron victorias en las dos primeras mangas, pero en el set definitivo, la teutona comenzó a presentar problemas con su juego de servicio y fue quebrado en tres ocasiones para conceder la victoria definitiva a la rusa.

La germana no ha tenido un buen inicio de año y ha batallado para ganar partidos importantes. En el primer Grand Slam del año no pudo superar la ronda d octavos de final y aún no ha podido llegar a la final de ningún torneo del tour.

Por su parte, la rusa de 19 años se ha mostrado como una de las jóvenes promesas de la WTA y una jugadora a seguir en el futuro. En los cuartos de final del certamen asiático se verá las caras con la puertorriqueña Mónica Puig.

Tras la eliminación de Kerber, la checa Karolina Pliskova, segunda sembrada, se perfila como la principal candidata a llevarse el título. En cuartos de final se medirá con la peligrosa jugadora china Shuai Zhang.

Resultados de la segunda ronda del Abierto de Qatar:

Daria Kasatkina (RUS) a Angelique Kerber (1/ALE): 6-4, 0-6 y 6-4

Karolina Pliskova (2/RCH) a Caroline Garcia (FRA): 7-5, 6-4

Caroline Wozniacki (DIN) a Agnieszka Radwanska (4/POL): 7-5, 6-3

Lauren Davis (EUA) a Elena Vesnina (RUS): 7-5, 6-2