Cierran negocios en ciudades de EUA en apoyo a “un día sin inmigrantes”

México.- Este día en ciudades como Austin, Chicago, Nueva York y Washington DC cientos de trabajadores inmigrantes no fueron a trabajar en apoyo al llamado hecho contra las medidas del nuevo gobierno que busca reprimir a los migrantes y a sus familias que viven en en el país.

Sin tomar en cuenta el tiempo que tengan radicando en Estados Unidos, esta medida denominada “Un día sin inmigrantes”, pretende mostrar a la administración de Donald Trump que este sector es importante para la economía del país.

Hasta el mediodía de este jueves no se tenía contabilizado el número de participantes, aunque los organizadores preveían que serían miles. A este llamado se unieron ciudades como Boston y Houston.

Por tal motivo las cortinas de estos negocios y otras ciudades no se levantaron, no abrieron sus puertas y los trabajadores no salieron de sus casas, buscado llamar la atención del Donald Trump y su administración.

En otros lugares como son el Museo Davis de la Universidad de Wellesley en Massachusetts la iniciativa llegó más lejos y cubrieron con mantas todas las obras de arte realizadas o donadas al museo por inmigrantes.

Cabe destacar que el actual presidente llegó a la Casa Blanca generando una polarización en los Estado Unidos y gracias a una campaña de rechazo a los migrantes, por lo que una de las medidas para frenar esta migración del sur de su país, es la construcción de un muro que divida a México de los Estados Unidos y el cual sería financiado con dinero de los mexicanos.

Sin embargo hubo también muestras de apoyo a los migrantes por lo que en algunas casas y restaurantes se podían ver carteles como fue en el barrio de Harlem en Nueva York.

