Di María y Robben encabezan lista de Jugador de la Semana en Champions

Nyon.- El argentino Ángel Di María, que milita en el Paris Saint-Germain, y el holandés Arjen Robben, que juega en el Bayern Munich, encabezan la lista de candidatos a Jugador de la Semana en la Champions League.

Después de sus destacadas actuaciones durante los partidos de “ida” de los octavos de final en la competencia europea, fueron elegidos junto con el francés Karim Benzema.

El mediocampista sudamericano fue la piedra angular que permitió que PSG se impusiera por marcador de 4-0 al Barcelona en el Parque de los Príncipes, con dos goles de alta manufactura y constantes incorporaciones ofensivas desde el sector derecho.

La inclusión del “Fideo” en el once titular del equipo francés fue sorpresiva debido a que esta temporada no se ha establecido como un titular indiscutible en el once del estratega español Unai Emery, sin embargo, aprovechó sus minutos en cancha y fue clave para que PSG tenga un pie en los cuartos de final del torneo.

Por su parte, Robben se hizo merecedor a la candidatura con un sólido desempeño en la goleada por 5-1 sobre Arsenal, que prácticamente sentenció la eliminatoria.

El seleccionado “tulipán” abrió la cuenta para el equipo bávaro con una soberbia anotación conseguida en el primer tiempo, en la que luego de un recorrido desde el sector de la izquierda hacia el centro de la cancha, lanzó un potente disparo de zurda que se incrustó en el ángulo derecha de la portería del colombiano David Ospina.

La lista la completan el francés Karim Benzema, del conjunto de Real Madrid, quien con su tanto ante Napoli dinamitó la remontada que culminó con marcador final de 3-1; así como el portero portugués Ederson Montana del Benfica, quien mantuvo su arco en cero ante el poderoso ataque del Borussia Dortmund.