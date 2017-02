Jóvenes con alguna discapacidad exhortan a erradicar la discriminación

México.- Jóvenes con alguna discapacidad llamaron a la sociedad a eliminar cualquier acto de discriminación estructural que han enfrentado de manera histórica en México.

Isabella, María, Daniela, Andrea y Carlos coincidieron en que la población ha creado estigmas, prejuicios y estereotipos sobre ellos por tener alguna discapacidad -física, mental, intelectual o sensorial-, lo que ha provocado su exclusión de la vida social.

Para Daniela Sánchez, quien cursa el último semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la discriminación es más visible en los entornos físicos, por la falta de accesos adecuados para su desplazamiento.

En el Segundo Foro de Inclusión realizado en esa casa de estudios, al sur de la Ciudad de México, la joven comentó que también enfrenta problemas ante la insensibilidad de la población respecto al trato y respeto que reciben.

“No existe la educación suficiente para respetar los espacios destinados para nosotros, como en lugares públicos, estacionamientos y sanitarios. Todo esto es una dificultad”, dijo.

Andrea Cueva, quien fue diagnóstica con parálisis cerebral desde muy temprana edad, afirmó que las personas han generado diversos prejuicios, “etiquetas” e incluso han dudado de su capacidad para enfrentar cualquier reto.

“Antes que la limitación o posible discapacidad que uno presente, somos personas y como cualquier otro nos queremos incluir a la sociedad”, recalcó la joven que tiene una maestría en Inclusión con Discapacidad, al reiterar que las “etiquetas” dificultan aún más la convivencia para todos.

A pesar de ese panorama, hay organizaciones, dependencias y personas que a diario luchan “fuerte” para eliminar esas barreras y fomentar un ambiente más incluyente y equitativo, destacó Doris González Rodhe, directora de Éxito Académico y Bienestar Integral del ITESM.

Opinó que la sociedad debe sumar los esfuerzos en favor de las personas con alguna discapacidad, sin necesidad de competir. “En lugar de competir deberíamos empezar a aprender de los demás para generar un cambio en la sociedad”.

A su vez, Carlos Enrique de Saro Puebla, consultor y escritor con Síndrome de Down, subrayó que “no importa cuál sea la discapacidad porque, simple y sencillamente, sí se puede. Quienes tenemos alguna discapacidad tenemos la capacidad de realizar no una, sino muchísimas cosas”.

Isabella Springmuhl, quien padece Síndrome de Down y es diseñadora de modas, expuso que sufrió el rechazo de diferentes universidades para ingresar a estudiar, pero “no me rendí, logré mi sueño de construí mi propia marca de ropa “Down To Xjabelle” y soy ejemplo para muchos chicos como yo.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que 6.6 por ciento de la población mexicana tienen algún tipo de discapacidad, ya sea para caminar, mover, ver, escuchar y hablar o comunicarse.