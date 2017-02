Niña de 7 años pide trabajo en Google y el CEO le responde.

“Querido jefe de Google, mi nombre es Chloe y cuando sea mayor me gustaría trabajar en Google” Así inicia la carta que Chole Bridgewater escribió al CEO de Google después de que su padre le hablara sobre las oficinas de esta empresa.

Mientras charlaban sobre el trabajo de él y sobre lo que le gustaría ser a ella al crecer, él mencionó la empresa tecnológica. La niña preguntó por qué pensaba que era tan interesante, así que él le mostró fotografías del campus de Silicon Valley y quedó impactada.

Después de exponer sus argumentos para conseguir el trabajo en Google, Chloe volvió al asunto principal.

La respuesta de Sundar Pichai, CEO de Google, conmovió el corazón de todos los usuarios de redes sociales que hicieron viral esta historia.

El padre subió la imagen de la carta a Twitter y en pocas horas había dado la vuelta al mundo.

my 7 yr old daughter wrote to the boss of Google asking for a job, she's so made up he replied! Thanks @sundarpichai pic.twitter.com/EMuANNHiVc

— Andy Bridgewater (@B21DGY) February 13, 2017