-Se burlan de Peña y de Videgaray

Por Héctor Moctezuma de León.

Tal parece ni Enrique Peña Nieto, ni su aprendiz de canciller, Luis Videgaray, se han dado cuenta que desde Washington, Trump y su pandilla se burlan de ellos, sea que les cancelen citas, sea que les filtren comunicaciones, sea que los amenacen con enviar tropas para combatir a los bad hombres.

Peña Nieto y Videgaray no esconden su miedo al empresario convertido en presidente de la nación más poderosa del mundo, que en realidad no es como lo pintan, pero ya encontró la manera de burlarse de los hombres que manejan la presidencia de México.

En su libro “La catástrofe perfecta” –nada que ver con el sexenio peñista- el periodista Ignacio Ramonet habla sobre el deterioro de la economía estadounidense y se pregunta: “¿podrá la economía de Estados Unidos seguir asumiendo los gastos astronómicos de la guerra de Irak?”.

Estados Unidos no tiene dinero para andar metiendo las narices en otros países, como lo hizo en la era de George Bush, Trump navega con el petate del muerto, pero eso no lo saben ni Peña ni Videgaray o no lo entienden.

Las amenazas de Trump quedarán en eso, porque su país no puede sostener económicamente a miles de militares fuera de su territorio, entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Enviar tropas para combatir a las bad hombres? ¿Con qué ojos divino tuerto? diríamos por acá.

Se burlan porque los nuestros no tienen la información que permita hacer un análisis sereno de qué puede o no puede pasar con las amenazas que desde su campaña y ahora en la Casa Blanca nos lanza este locuaz señor.

Fiel a su estilo, con el apoyo de Enrique Ochoa Reza, llegó ayer Nelson Murat a tomar posesión de lo que queda del llamado sector popular del PRI, la CNOP, que hasta este miércoles encabezó la senadora neolonesa, Cristina Díaz, a quien Ochoa y Murat le dieron una patada en el trasero para que dejara el edificio allá por el Monumento a la Revolución. Por cierto de los tres dirigentes partidistas que viajaron a los Estados Unidos para apoyar a nuestros connacionales al que peor le fue, ¿quién creen? pues a don Clavillazo a quien migrantes que ingresaron al consulado de México en Nueva York en donde le prestaron una oficina para que se reuniera con un grupo de mexicanos afines al PRI, le hicieron una: “a su medida, nomásss”. Lo dejaron callado luego de que le dijeron que estaban en aquel país porque los funcionarios emanados su partido nunca les garantizaron un trabajo digno en su propia tierra… ¿Sabe usted que la ex –gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega anda en campaña?…Un juez federal negó la suspensión definitiva del amparo que Fidel Herrera había solicitado para dejar sin efecto cualquier orden de presentación o aprehensión toda vez que está acusado de comprar, durante su gestión como gobernador de Veracruz, medicamentos apócrifos para la cura del cáncer de niños. Ante tal situación Herrera podría ser detenido en cualquier momento, al menos que también se les escape como sucedió con Javier Duarte. Por lo pronto ya tiene reservación en Pacho Viejo…No pasará el fin de semana cuando Josefina Vázquez Mota también conocida como Jose (Prina) sea nominada como la candidata del PAN al gobierno del Estado de México.

