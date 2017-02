Tu guía definitiva para el plan del fin de semana.

México.- Además de continuar con las celebraciones del Amor y la Amistad, este fin de semana habrá una lluvia de estrellas en los foros capitalinos, como el cantante internacional Justin Bieber que visita México con su “Purpose World Tour”.

El cantautor español Miguel Bosé, además de ofrecer tres conciertos en el Auditorio Nacional, cantará en un espectáculo gratuito en el Zócalo capitalino en el que tendrá invitados como Ana Torroja, Sasha, Benny Ibarra, Pepe Aguilar, Paty Cantú, entre otros.

Una de las máximas figuras de la música que ha tenido México, Juan Gabriel, fallecido en agosto pasado, tendrá su único tributo oficial en el Foro Pegaso en Toluca, Estado de México.

El espectáculo “Eternamente Juan Gabriel” reunirán figuras como Andrea Bocelli, Juanes, Yuri, Jesse & Joy, Emmanuel, David Bisbal, Luis Fonsi, Aída Cuevas, Pepe Aguilar, John Fogerty, Yuridia, Kinky, Natalia Lafourcade, Shaila Dúrcal, Fernando de la Mora, e India.

Uno de los eventos más esperados es el que presentará el Cirque du Soleil durante cuatro días en la Ciudad de México.

El espectáculo lleva por nombre “Toruk. El primer vuelo” y México es el único país de América Latina, al que llegará con la novedad que está inspirado en la película de James Cameron, “Avatar”.

La música mexicana tendrá un espacio con el espectáculo que Aída Cuevas ofrecerá en el Teatro Metropólitan en el que además de celebrar 40 años de trayectoria artística, rendirá tributo a Juan Gabriel y a Lucha Villa; uno de sus invitados es el cantante y actor Pablo Montero.

La cantante Dulce, como parte del concepto Cabaret Lunario, se presentará con su espectáculo en el que cantará todos sus éxitos; al día siguiente el cantante y conductor Jorge “Coque” Muñiz también compartirá sus temas románticos, pero también combinará el buen humor.

El rock estará presente con La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, quienes luego del éxito que tuvieron en diciembre pasado con el espectáculo para celebrar 25 años del lanzamiento de su emblemático disco “El Circo”, este fin de semana regresan a la Carpa Astros, que es el mismo foro en el que hace más de dos décadas estrenaron “El Circo”.

El baile también estará presente con Maelo Ruiz, Niche y La Sonora Dinamita, entre otros, quienes llenarán de sabor y ritmo el Centro de Convenciones de Tlatelolco.

En la música…

Jueves 16:

El cantautor español Miguel Bosé regresa a México para presentarse en el Auditorio Nacional los días 16, 17 y 18 de febrero, con dichos recitales dará inicio a la gira “Estaré”, con la que recorrerá México, España, Estados Unidos, Puerto Rico y Centro y Sudamérica, y que incluirá el concepto de su reciente álbum “Bosé: MTV Unplugged”.

En el Bull Dog Café, el ex vocalista de Pxndx, José Madero Vizcaíno, ofrecerá un show como parte de su “Carnesí Tour”.

Madero acaba de dar a conocer su reciente videoclip del tema “Literatura rusa”, y hace unos meses lanzó su segundo libro que lleva por nombre “Odio odiar”.

Dos bandas representativas del rock argentino, Guasones y Las Pelotas, llegan por primera vez a México para presentarse en la Carpa Astros.

Estas agrupaciones son emblemáticas en Argentina porque se caracterizan por sus letras propositivas e inspiracionales.

Viernes 17:

Al Lunario del Auditorio Nacional, regresa Dulce, con todos sus éxitos: “Tú muñeca”, “Lobo”, “Fui demasiado fácil”, “Heridas”, “Hielo”, “Porque me gusta a morir”, “No hace falta”, “Déjame volver contigo”, “Señor amor”, entre otros que la intérprete tamaulipeca cantará en el marco del nuevo concepto Cabaret Lunario.

En el Teatro Tepeyac cantarán Los Hermanos Carrión, Rafael Acosta y sus Locos; así como Jorge Belmont, en el marco del concepto “Grandes Clásicos”, que esta vez presentarán el show “Los Grandes del Rocanrol”.

Para seguir con los festejos del Día del Amor y la Amistad, en el Centro Cultural Carranza, el público podrá disfrutar de un recital a cargo de La Rondalla de Saltillo, que cantarán temas clásicos como “Te deseo amor”, “Corazón de roca”, “Wendolyne”, entre muchas más.

En el Centro Cultural Roberto Cantoral esta noche se evocará a uno de los mejores intérpretes de habla hispana: José José “El Príncipe de la Canción”, con un tributo a cargo de Marisol Sosa y Felipe Ballesteros.

En el Gran Salón Central, La Sonora Dinamita de Lucho Argain y Elsa López impregnarán de ritmo y sabor con temas como “Mi cucu”, “Mil horas”, “Escándalo”, “Oye”, entre muchas más.

Sábado 18:

Luego de presentarse en el Foro Sol en 2013, la figura internacional del pop, Justin Bieber, regresa al mismo escenario para ofrecer tres conciertos los días 18, 19 y 21 de febrero, como parte de su “Purpose World Tour” con el cual ha triunfado en Estados Unidos y Europa.

“Juan Gabriel. Eternamente” es un tributo en el que se resaltará el legado musical de “Juanga”, que se realizará en el Foro Pegaso, con grandes figuras de la música.

Para facilitar a los habitantes de la Ciudad de México, la llegada al Foro Pegaso, en el Estado de México, se habilitarán camiones en cinco puntos para transportar al público al lugar.

Como parte de Cabaret Lunario, Jorge “Coque” Muñiz celebrará el amor con un concierto en el foro alterno al Auditorio. Baladas y boleros podrán disfrutarse. Muñiz presentará por primera vez en vivo en la Ciudad de México su concepto “Azulejos”.

El baile también volverá este día a través de la música de Maelo Ruiz, “El Romántico Boricua”, quien compartirá escenario con La Explosiva Sonora Dinamita de Lucho Argain; El Titán de Colombia Niche; Estrellas de Guayacán; todos ellos harán vibrar el Centro de Convenciones Tlatelolco.

Para continuar con el festejo por los 25 años de que lanzaron su emblemático disco “El Circo”, la banda mexicana de rock, La Maldita Vecindad, luego de haberse presentado en La Carpa Astros, regresan a ese mismo escenario para interpretar los temas de ese álbum.

Se escucharán temas como “Un gran circo”, que es el nuevo sencillo de la banda ahora que sacaron al mercado una edición especial conmemorativa en vinil; “Pachuco”, “Pata de perro”, “Querida”, así como el gran éxito “Kumbala”.

La banda británica, White Lies está de regreso en los escenarios con su cuarta producción titulada “Friends”, motivo suficiente para reencontrarse con sus fans de la Ciudad de México para una única presentación en El Plaza Condesa.

White Lies es el trío conformado por Harry McVeigh, Charles Cave y Jack Brown. Actualmente la agrupación se encuentra de gira promocional de su más reciente álbum, “Firends”, el cual salió al mercado en octubre pasado; “Take it out on me” y “Morning in L.A.” son los primeros sencillos que se desprenden de este material.

Domingo 19:

Aída Cuevas, considerada la máxima exponente de la música mexicana, por primera vez se presentará en el Teatro Metropólitan para celebrar 40 años de cantar música vernácula.

Con su sello inigualable, un repaso musical por su discografía y lo mejor de la música mexicana, sin faltar desde luego, su gran clásico, “El Pastor”. Además hará homenaje a Juan Gabriel con la interpretación de lo mejor de su repertorio musical; así como a Lucha Villa, y uno de sus invitados de la noche será Pablo Montero.

Para celebrar el amor, el cantautor español Miguel Bosé ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo capitalino al lado de figuras como Ana Torroja, Paty Cantú, Sasha, Benny Ibarra y Pepe Aguilar, entre otros.

Miércoles 22:

Emmanuel y Mijares, una vez más llegarán al Auditorio Nacional con su imparable “Twor Amigos 2”, y esta noche ofrerán su concierto número 39 en ese escenario.

Los grandes artistas traerán sorpresas nuevas para este año. Arropados por el cariño del público que no ha dejado que este show acabe luego de ya más de tres años de rotundo éxito.

En teatro…

Jueves 16:

En el Palacio de los Deportes, a partir de este jueves, y hasta el 19 de febrero se presentará el nuevo espectáculo itinerante del Cirque du Solei,l inspirado en “Avatar”, la película de James Cameron que batió récords.

“Toruk. El primer vuelo”, es el título del show que transportará al espectador al mundo de Pandora en un escenario visualmente impactante.

Con una fascinante fusión de efectos visuales, marionetas y escenotécnia de última generación, acompañado por una música cinematográfica que lo llevará hasta lo más alto; el Cirque du Soleil deja su marca con su estilo singular en el mundo imaginario de James Cameron y une dos visiones artísticas de la misma familia, que capturan la imaginación.

Luego del preestreno, inicia en forma la nueva temporada de “Aventurera”, producción de Juan Osorio y Gerardo Quiroz, en el Auditorio BlackBerry.

Los productores prometen que la obra tendrá cambios sin alterar la esencia de la historia; una de esas innovaciones será la utilización de multimedia.

En el rol protagónico estrena Susana González, quien por espacio de ocho semanas dará vida a “Elena Tejero”; completan el reparto los primeros actores Carmen Salinas, Rafael Inclán, Ernesto Gómez Cruz, Mauricio Islas, Ernesto Laguardia, Alexis Ayala, y la presentación en teatro musical de Laura Vignati.

La Santanera de Gildardo Zárate será la encargada de musicalizar en vivo la puesta en escena.

Lunes 20:

En el Foro Lucerna, el actor Eduardo España comenzará temporada con su espectáculo unipersonal “Felices”.

En el Centro Cultural Roldán Sandoval se estrenará “Dorian Gray. El Musical”, bajo la producción de Mauricio Roldán Sandoval, quien además llevará el peso del rol protagónico.

El montaje será propicio para celebrar dos décadas de trabajo ininterrumpido del Centro Cultural Roldán Sandoval, el cual abrió sus puertas justo con esta misma historia, entonces protagonizada por Fred Roldán, quien ahora le entrega la batuta a su hijo Mauricio, como productor y protagonista de la historia.

En cine…

Viernes 17:

La cinta de acción “El Plan Maestro” llega a las salas cinematográficas con un reparto conformado por Christopher Meloni, Bruce Willis, Dave Bautista y Adrian Grenier.

La dirección de esta cinta corrió a cargo de Steven C. Miller y habla de que un banco es atracado y se realiza un golpe brutal, toda la evidencia apunta al propietario y sus clientes más poderosos.

Sin embargo, a medida que un grupo de agentes del FBI profundizan en el caso – y los grandes asaltos continúan- se hace evidente que una conspiración más grande está en juego.

La película en el género de drama “Manchester junto al mar”, narra la historia de “Lee Chandler”, un fontanero de Boston, regresa a su pueblo natal para hacerse cargo del hijo de 16 años de su hermano, recientemente fallecido.

El elenco del rodaje está encabezado por Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, y Tate Donovan. La dirección fue responsabilidad de Kenneth Lonergan.

Este fin de se mana el cine mexicano estará representado con la cinta en el género de drama “Como te ves me vi”, la cual fue dirigida por Germán Quintero, cuyo reparto está integrado por Juan Ríos y Rocío Verdejo.

La cinta habla del conflicto generacional ya que la juventud rechaza los principios que les pretenden inculcar los adultos quienes parecen haberse olvidado que practicaron los mismos excesos.

La cinta de suspenso “Fragmentado” tendrá su estreno para narrar que a pesar de que “Kevin” le ha demostrado a su psiquiatra de confianza, la “Dra. Fletcher”, que posee 23 personalidades diferentes, aún queda una por emerger, decidida a dominar a todas las demás

Obligado a raptar a tres chicas adolescentes encabezadas por la decidida y observadora “Casey”, Kevin lucha por sobrevivir contra todas sus personalidades y la gente que le rodea, a medida que las paredes de sus compartimentos mentales se derrumban.

Bajo la dirección de M. Night Shyamalan, la cinta cuenta con un reparto integrado por James McAvoy, Anya Taylor Joy, Betty Buckley, Brad William Henke.

Otra cinta en el género del drama que tendrá su estreno es “Un camino a casa”, la cual habla de “Saroo Brierley”, un niño que con tan sólo cinco años de edad se perdió en las calles de Calcuta, a miles de kilómetros de casa.

Luego de un largo viaje fue adoptado por una pareja australiana. Veinticinco años después, con la única ayuda de “Google Earth”, “Saroo” intentará encontrar a su familia biológica.