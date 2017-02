La reunión AMLO-Marcelo

Por Francisco Garfias.

El celular sonó a las seis de la tarde del pasado miércoles. Era Susi, colaboradora de toda la vida de Marcelo Ebrard. Nos dijo que había una persona que tenía un mensaje de parte el ex jefe de gobierno, quien vive en Los Ángeles. Pactamos hora y lugar del encuentro: jueves a las 2 de la tarde en un domicilio de Polanco.

El mensajero se llama José Antonio Carballo. Ha sido colaborador de larga data de Ebrard. Pertenece a la golpeada Asociación Civil Movimiento Progresista que fundó el ex jefe de gobierno y que ahora intenta revitalizar.

Ya en la charla nos reveló que Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard se reunieron hace unos días en Los Ángeles, California, durante la gira del presidente de Morena por esa Ciudad de la Unión Americana. “No hay alejamiento”, aseguró.

— ¿Podemos inferir entonces que Marcelo está con Andrés Manuel en las presidenciales del 2018? preguntamos.

— La figura de Andrés Manuel crece. Marcelo está con él, pero no trabaja para él”, repuso.

El mensajero volvió al tema inicial. Recordó que al Movimiento Progresista le dieron con todo después del escándalo de la línea 12 del Metro, que puso temporalmente a Ebrard fuera de combate.

Hoy son otros tiempos. La correlación de fuerzas ha cambiado. Andrés está a la cabeza en las preferencias electorales para el 18. Trae una intensa operación política en distintas ciudades de Estados Unidos. “No debemos dejar pasar esta oportunidad”, subrayó el mensajero de Marcelo.

No hay fecha para el regreso del ex jefe de gobierno. Espera el momento propicio para regresar. Mancera ya dijo que no hay ninguna averiguación en contra de él, a pesar de que le han hecho un montón de auditorias. Los abogados de Marcelo lanzaron incluso un “amparo buscador” con la intención de saber si había alguna acción en contra de él.

Ninguna.

El hombre lleva tiempo en Los Ángeles. Se ha acercado mucho al demócrata Antonio Villaraigosa, ex alcalde de esa Ciudad, aspirante a gobernador de California. Hay tres latinos en esa carrera. Trabaja para que haya un solo aspirante. “En eso está ocupado”, finalizó.

Por fin se decidió. Josefina Vázquez Mota se registra el próximo domingo como precandidata del PAN al gobierno del Estado de México. La noticia nos confirma que es la mejor posesionada de ese partido en la encuesta que mando a hacer la dirigencia para designar al candidato.

El que salga mejor posesionado ira a la contienda reina del 2017 y competirá contra el priista Alfredo del Mazo, y la Morena, Delfina Juárez. Si no encabezara, ni se registraría. Los perredistas están muy abajo en la intención de voto.

Solo hay otros dos panistas que se han registrado como aspirantes a la candidatura: la senadora Laura Rojas, y el ex alcalde de Naucalpan, José Luis Duran. Otro jugador, Ulises Ramírez impugnó el método que impuso el CEN para elegir al candidato: designación. Nos adelantan que ya no ha insistido, ante la inminencia de que el Tribunal rechace su queja.

La contienda no luce fácil para los azules. Hay encuestas internas reales realizadas por panistas que ponen a la cabeza al priísta del Mazo, pero también adelantan el avance que ha tenido Delfina Juárez, gracias al apoyo de Andrés Manuel López Obrador.

*



La reunión era a puerta cerrada. Gerónimo Gutiérrez no se había dado cuenta de que algunos reporteros permanecían en el salón del Senado donde compareció ante legisladores del PRD como embajador designado ante Estados Unidos, y empezó a hablar sin cortapisas:

“La relación entre México y Estados Unidos, y más específicamente entre sus gobiernos, se encuentra en un punto crítico. Hay, a mi juicio, la posibilidad de un descarrilamiento mayúsculo. Hay también, y está a mi alcance, la oportunidad de construir una relación mucho mas madura”, dijo Gerónimo.

Y más “No me encontraría aquí si no pensara que hay que procurar una buena relación con Estado Unido y su gobierno. Si no, no hubiera aceptado nunca está encomienda.

“Pero estoy cierto, igual, que eso no debe ser nunca ni a cualquier costo, ni bajo cualesquiera condiciones, y nunca, por supuesto, en detrimento del interés nacional”.

El Canal del Congreso, que dirige Blanca Lilia Ibarra, gana terreno. No solo ya se ve en señal abierta en 10 ciudades del país, sino que ya se aprobaron reformas al reglamento que le garantizan mayor autonomía editorial y financiera.

El balón está ahora en la cancha de los diputados. Tienen hasta el 23 de febrero para aprobar las reformas.

Ante la negativa de los diputados federales a bajarse el salario 20 por ciento en estos tiempos de austeridad, Agustín Basave, ex presidente nacional del PRD, pidió unilateralmente ese descuento.

El diputado federal pidió que no se le paguen dos de los rubros adicionales a la dieta: Atención Ciudadana y Apoyo Terrestre.

“Ya se avaló en un oficio de la oficina de enlace de la Cámara, quien trabaja con Mauricio Farah. Hay instrucciones de que se aplique el descuento”, nos dijo el propio Basave.

Fin.