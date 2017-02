“Toro” Valenzuela, nuevo dueño de Tigres de Quintana Roo

Cancún. El exlanzador mexicano Fernando Valenzuela se convirtió en el nuevo propietario de la franquicia Tigres de Quintana Roo, anunció esta mañana el empresario Carlos Peralta; cuya familia fundó y tuvo el equipo por 62 años.

El anuncio se hizo en una breve rueda de prensa celebrada en un hotel de la zona de playas en la que estuviero el “Toro de Etchohuaquila”, el gobernador Carlos Joaquín y empresarios locales.

El ingeniero Carlos Peralta Quintero, ahora ex presidente del Club de Beisbol Tigres de Quintana Roo, dio a conocer este domingo la venta del equipo, el cual permanecerá en la entidad gracias a un acuerdo comercial alcanzado con el grupo de inversionistas locales encabezados por el legendario pelotero mexicano Fernando Valenzuela.

En conferencia de prensa, acompañado por el gobernador Carlos Joaquín González, Peralta destacó que “siendo sensible a las múltiples muestras y expresiones que he recibido de la afición, manifestando su temor de que la gran tradición y el legado de Tigres desaparezca, y ante la oportunidad e interés de un grupo regional de inversionistas con probada calidad moral, amor por el béisbol y un plan de desarrollo futuro para el equipo en la plaza de Cancún, después de meditarlo detenidamente, he tomado la decisión de vender el equipo y el nombre de “Tigres”.

En su mensaje, recordó que hace unos días tomó “la difícil decisión de solicitar la separación de nuestro equipo de la Liga Mexicana de Beisbol, en virtud de una serie de disposiciones que, consideramos, afectan de manera muy importante el desarrollo del béisbol mexicano, y en lo particular el futuro de muchos jóvenes peloteros nacionales ante la determinación de modificar en los estatutos la limitante del número de jugadores extranjeros o de origen mexicano, pero formados fuera de México”

Destacó que en congruencia con su manera de pensar y con los principios que le han regido durante toda su vida, “me fue imposible rectificar mi decisión de abandonar la liga por las causas expuestas anteriormente.

Estoy convencido – dijo– que la postura tomada por la liga traerá consecuencias negativas tanto para los jóvenes peloteros nacidos y formados en México, como para la liga. Me duele y lo lamento profundamente.

El también presidente de Grupo IUSA hizo un reconocimiento al gobernador Carlos Joaquín González por su interés y disposición para mantener al equipo de Tigres en la entidad “al lado de su afición y al grupo de inversionistas encabezado por el legendario pelotero mexicano Fernando Valenzuela con el que hemos llegado a un acuerdo para que Quintana Roo conserve la franquicia, con todo el arraigo, historia y tradición que ello implica”.

Finalmente, Peralta Quintero reiteró su convicción de impulsar el talento deportivo nacional como lo ha hecho Grupo IUSA durante estos 62 años y deseó a la nueva directiva de Tigres el mayor de los éxitos para esta nueva etapa, pues el equipo –dijo–no pudo haber quedado en mejores manos.