Carrera presidencial: 2 en la mira de la PGR

Las delegaciones de la Ciudad de México han entrado a la carrera presidencial. No porque ninguno de los delegados tenga la menor oportunidad de ser presidente de la República, sino porque varios serán carne de cañón durante aquella. Tlalpan y Cuauhtémoc son los principales blancos de ataque, aunque ningún delegado está a salvo.

La reciente acusación contra el mandamás de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, no es más que el comienzo de lo que vendrá. A Monreal se le acusó la semana pasada de haber otorgado contratos de gobierno a amigos de su hija, así como a empresas zacatecanas (Monreal fue gobernador de Zacatecas).

Antes de tomar posesión, Monreal estelarizó algunas escenas bufonescas, como instalar una mesa en una calle de “su” Delegación y comenzar a “atender” a la gente allí. Pero poco duró la comicidad, pues tiempo después, ya en el cargo de delegado, uno de sus subordinados fue descubierto en posesión de altas sumas de dinero en efectivo, presumiblemente fruto de extorsiones a comerciantes u otros actos ilícitos.

Se estima que Miguel Mancera, el jefe de gobierno del “extinto Distrito Federal”, fue quien “supervisó“ o espió a Monreal. Pero ahora que las cosas están subiendo de tono, no debe descartarse que sea la propia Procuraduría General de la República la que ponga en la mira a la delegación Cuauhtémoc. Y también a la delegación Tlalpan, como se verá más adelante.

En principio, los delitos cometidos en las delegaciones son del fuero común, investigados por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México –es decir, Miguel Mancera, enemigo de Morena–. Pero basta involucrar un poco de dinero federal para que entre al pleito la Procuraduría General de la República. Ellos mismos “siembran” el dinero sucio federal o mandan señuelos a sacar permisos, para luego intervenir.

Desde hace tiempo se advirtió en este espacio que el hallazgo monetario referido, iba a ocasionar que Monreal fuera blanco de ataques, tanto infundados como fundados. Algunos de los parientes impresentables de Monreal habían sido anteriormente vinculados con el crimen organizado.

En el ámbito penal, desde luego que Ricardo Monreal no es responsable de lo que haga ninguna otra persona, incluyendo a sus parientes. Pero en el plano político, es imposible que el apellido Monreal no sufra, si se acusa a “el hermanito Monreal” y luego a “la hijita Monreal” y después a algún otro angelito de apellido Monreal.

Pero no sólo los delegados han quedado como querubines rostizados por acusaciones de corrupción. El ilustre exjefe de gobierno Alejandro Encinas fue sorprendido introduciendo a un presunto narcotraficante (familiar del exgobernador michoacano Leonel Godoy) a la Cámara Baja en la cajuela de su auto, para ayudarle a obtener protección y fuero legislativo.

El “hombre de las ligas”, René Bejarano, otro del “entourage” de Andrés Manuel López Obrador, fue también sorprendido in fraganti recibiendo fajos de billetes del señor Carlos Ahumada. El secretario particular del hoy aspirante a la presidencia de México, fue filmado por Ahumada y exhibido al aire por la empresa Televisa. Pasó un rato en prisión. Su secretario de Finanzas fue denunciado también por irse a Las Vegas a gastar el dinero de los contribuyentes –es decir el dinero de usted, desocupado lector–.

En varias delegaciones se extorsiona a los comerciantes ambulantes, cobrándoles por trabajar en la calle –les “alquilan” un trozo de calle–. En la Delegación Tlalpan, desde tiempos del “héroe del 68 apodado Pino”, se denunció que este prócer cobraba un “impuesto revolucionario” a los comerciantes y se lo embolsaba.

Otro delegado de Tlalpan, hizo su carrera “política” vendiéndole al PRD material de propaganda, pues era propietario de una imprenta. De ser un empresario más bien modesto, pasó a tener una considerable fortuna. Pero la formación política del señor delegado era tan insignificante, que a pesar de que manejaba cerca de 800 millones de pesos anuales de presupuesto delegacional, el señor no tenía ni siquiera una idea aproximada de cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda, en términos políticos.

Se estima que López Obrador va a financiar su campaña presidencial con los recursos que reciba, sobre todo de allegados con acceso al poder y presupuesto públicos. Aquí destacan el señor Monreal y la señora Sheinbaum.

No es Morena el único partido que utilizará recursos de procedencia ilícita en su próxima campaña presidencial. El candidato priista, sea quien sea, usará recursos federales y de los estados gobernados por el PRI. El candidato panista, algo similar con sus respectivos gobernadores panistas. Pero el candidato de Morena no tiene aún gobernadores a su servicio, por lo cual se va a ver obligado a obtener recursos “prestados” de las delegaciones del ex DF que controlan sus allegados: las delegaciones Cuauhtémoc y Tlalpan.

Digo que se va a ver “obligado” porque las campañas mexicanas no pueden pagarse sin dinero sucio, ilegal, pues son demasiado costosas –como conviene a las televisoras, entre otros–.

En fin, tiene razón Monreal cuando afirma que los lopezobradoristas están siendo atacados, pero no necesariamente por ser unos rateros pulguientos, sino por apoyar al “Peje” López Obrador. No los dejan robar a gusto, por ser “izquierdistas”…

¿Por qué los discriminan? ¿Por qué no les permiten imitar a los priistas o panistas?

Aquí aparece la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum.

La señora delegada Sheinbaum, ha sido señalada como una de las “cajas chicas” que financiarán la campaña de López. El presupuesto de la delegación Tlalpan siempre ha sido considerable, y además se engrosa con las extorsiones mencionadas a comerciantes ambulantes.

En Tlalpan se han vendido también permisos de construcción y de Uso de Suelo. Ahora se revisarán con lupa esos permisos –quizá por la PGR– pues está en juego nada menos que la “limpieza” de un candidato presidencial: Andrés Manuel López Obrador. Peña mandará golpear a Sheinbaum, él mismo o quizá a través de Mancera…

Yo recomiendo a la señora Sheinbaum tener sumo cuidado con esas cuestiones, pues no tendrá forma de escapar de las “patas de los caballos” de la carrera presidencial, si se le descubre vendiendo permisos de construcción y similares. Puede ella también acabar en prisión, al igual que el señor René Bejarano.

Sheinbaum tiene además el inconveniente de que su marido, Carlos Imaz –otro dirigente estudiantil como el “Pino”V fue acusado también de recibir dinero del señor Ahumada y tuvo que renunciar al puesto de delegado.

Pero el peor de sus pecadillos consiste en que su oficina “ambiental” durante el mandato de Obrador, fue la encargada de cubrir de sombras parte de la construcción del segundo piso del anillo periférico de la capital, a través del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación (Fimevic). Dicho mecanismo quedó sospechosamente a cargo de la oficina ambiental, dirigida por Claudia Sheimbaum –que no tenía “vela en ese entierro”–. La información sobre tales obras, fue restringida por Mister Peje, en cuanto a su acceso, mediante una especie de decreto. Y fueron 790 millones de pesos lo que el Fimevic asignó a las empresas que construyeron el tramo sur-norte sin licitación, sino con una simple “ampliación de contrato”.

Con esos antecedentes, Sheinbaum debe bañarse diariamente en agua bendita para no acabar también en chirona.

Tlalpan y Cuauhtémoc son entonces las dos principales delegaciones que serán observadas tanto por los espías federales, como por los del aparato de espionaje del Estado de México (antes le decían “el Cisensito” a ese engendro ilegal) así como por Mancera y todos los equipos de campaña presidenciales.

Tlalpan será doblemente observada, pues se afirma que la Sra. Sheinbaum será la candidata del partido Morena a la jefatura de gobierno capitalino. De manera que si quieren eliminarla como candidata, sus enemigos hurgarán en los trámites fraudulentos de Uso de suelo y similares.

Otra delegada anterior en Tlalpan fue acusada de hacer triquiñuelas mediante contratos con albercas “para el pueblo”. Por ello es que les pido atentamente a la delegada actual y al resto de los funcionarios de Tlalpan, que suspendan temporalmente sus cotidianas actividades de extorsión y otorgamiento de permisos de construcción y de uso de suelo –delictuosos–.

Pero sólo deben dejar de robar hasta 2018, luego regresaràn a “la normalidad” de sus raterías. Aclaro, para que no se vayan a infartar…

En cierta forma, Monreal tiene toda la razón cuando dice que hay una persecución política en su contra. El problema es que, si él mismo da motivos para tal persecución, debe más bien comenzar a pensar no en una defensa política, sino en su propia defensa penal. Lo bueno para el zacatecano, es que él mismo es Doctor en Derecho. De manera que si Monreal es detenido o encarcelado, su defensa jurídica le saldrá gratis. Algo es algo…

Ah-Muán Iruegas litiga para “Cuarta Instancia. Litigios Internacionales”

litigiosinternacionales@hotmail.com