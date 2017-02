De manual de los populistas…

Por Rubén Cortés.

Lo primero que hace el populismo es eternizarse: el castrismo nunca hizo elecciones en seis décadas, el chavismo no suelta el poder desde 1999, Daniel Ortega ni permite a la oposición participar en elecciones en Nicaragua y Correa tumbó el sistema ayer en Ecuador porque su alfil iba perdiendo.

Donald Trump ya calificó a la prensa como “el enemigo del pueblo americano” y menospreció las informaciones en su contra filtradas a la prensa, en especial la exclusiva del Washington Post que obligó al general Michael Flynn a dimitir como su consejero de seguridad nacional.

Sobre eso, el compañero de partido de Trump, el senador John McCain advirtió el domingo que “cuando miras las historia, lo primero que hacen los dictadores es reprimir a la prensa, pero si quieres preservar la democracia como la conocemos, tienes que tener una prensa libre, a veces adversaria”.

Y aquí, ayer AMLO denigró en Twitter al historiador Francisco Martín Moreno porque escribió en su espacio de El Universal que no votaría por él para presidente en 2018, pues intentaría gobernar con recetas extraídas del bote de la basura de la historia de las doctrinas económicas caducas e ineficaces.

AMLO le respondió que “Martín Moreno no votará por mí. Comprendo. Es un mal escritor dedicado a explotar la ignorancia y el conservadurismo de la sociedad. Gracias”. Sin embargo, no agregó la liga del texto de Martín Moreno, para que los lectores conocieran las razones de éste.

Si AMLO sobre reacciona en ese tono contra un periodista, siendo apenas aspirante presidencial, entonces de que no sería capaz en el hipotético caso de que llegara a ser presidente. En todo caso, la académica de izquierda Denise Dresser comparó AMLO con la intolerancia de Trump.

Resulta muy básico el manual de los populistas. No tiene ni una pizca de imaginación:

–Para no perder elecciones, mejor no las realizan, cambian la Constitución para poder reelegirse de por vida o tiran el sistema el día de los comicios.

–Para no tener contrapesos en la opinión pública, mejor acallan a la prensa o intimidan a los periodistas, exponiéndolos a la ira pública de sus seguidores.

–Para no informar, mejor hacen lo que Trump: “Las noticias falsas de los medios fallidos (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) son el enemigo del pueblo americano, porque son información falsa y deshonesta.

Pero desde ayer tocó a Correa aplicar el manual populista para que su alfil gane la elección, en la cual hasta participó un operador chavista, el venezolano Yilber Marino Peña Molina, quien compartió fotos en Twitter vestido de uniforme y con credencial del Consejo Electoral Ecuatoriano.

En lo único que son democráticos los populistas es que…

Todos son iguales.