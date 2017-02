Los secuestradores fueron “ellos”: Jacinta (Video)

El Arsenal/Ian Soriano

México.- “Me acusaron de secuestro y me pongo a pensar que los secuestradores fueron ellos porque me llevaron a un lugar que yo no conocía y nunca pensé que iba a llegar ahí”, declaró Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí que fue encarcelada tres años junto con Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, acusadas de haber “secuestrado” a agentes de la ahora desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) en Querétaro, en el año 2006.

Durante la conferencia que organizó el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, para ofrecer una disculpa pública a las mujeres tras haber sido acusadas de manera errónea por la institución de actualmente dirige, las tres indígenas relataron el doloroso proceso por el que tuvieron que atravesar en una lucha de 11 años con las autoridades.

Estela Hernández, hija de Francisca, salió en defensa de su madre; reclamó: “La disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos; por fin la procuraduría reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado fue un error”.