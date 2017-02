Lucía Villalón: “Ya me lo esperaba” sobre Chicharito y Camila Sodi

Poco habíamos escuchado hablar a Lucía Villalón o Javier Hernández después de su ruptura, y por primera vez, la periodista española se ha sincerado en una entrevista con la revista Hola, sobre la separación y las impresiones que tiene sobre la nueva relación de Chicharito con Camila Sodi.

“Lo que duele es la traición y la deslealtad” Lucía aclaró en una amplia entrevista con fotografías exclusivas, y es que después de 2 años de relación y planes de boda en puerta, la guapa ex novia del futbolista asegura que este no estuvo presente en los momentos difíciles“Él no estuvo a mi lado cuando yo más le necesitaba… Vino, pasó de puntillas… y después prefirió irse de vacaciones”, aclaró, y además afirma que se imaginaba el romance que sucedería con Camila tan pronto su relación llegara a su fin. “Yo ya me lo imaginaba; de hecho, ya le pregunté específicamente… Las fotos dejan claro que alguien estaba interesado en que eso saliese” Esto último sobre las fotos en las que aparecen Camila Sodi y Chicharito paseando en París y que la revista Hola publicó en exclusiva.

Sin embargo, la periodista mira hacia adelante con ilusión y mucho optimismo. “De amor nadie se muere. Ahora hago mi vida, paso más tiempo con la gente que quiero y disfruto de mi trabajo. Sé que llegarán cosas mejores, porque creo que me lo merezco” aseguró.