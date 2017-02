No habrá entrega de Hell Boy 3, asegura Guillermo del Toro.

El director utilizó su cuenta de Twitter para aclarar que una película más del demonio de piel roja, protagonizada por Ron Perlman, no se llevará a cabo.

“Respecto a Hellboy 3, lamento comunicar: conversé con todas las partes involucradas y debo decir que la secuela no va a suceder. Y esto es lo último que diremos al respecto”, indicó en la red social y cuya publicación fue replicada por diversos medios internacionales.

Hellboy 3 Sorry to report: Spoke w all parties. Must report that 100% the sequel will not happen. And that is to be the final thing about it

— Guillermo del Toro (@RealGDT) February 21, 2017