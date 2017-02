Muere el director japonés Seijun Suzuki, creador del cine “yakuza”

Tokio.- El cineasta japonés Seijun Suzuki, quien fuera inspiración de directores como Takeshi Kitano, Jim Jarmusch y Quentin Tarantino, falleció a los 93 años a causa de una enfermedad pulmonar crónica.

Su muerte, ocurrida el 13 de febrero en un hospital de Tokio, fue anunciada por el estudio Nikkatsu, empresa que lo despidió en 1967 después de haber trabajado con ella 12 años y de filmar 40 producciones.

“Seijun Suzuki hizo su debut como director con ‘Harbour Toast: Victory is in our grasp’ en 1956 y desde entonces continuó influenciando a fans y cineastas de todo el mundo con películas como ‘Tokyo drifter’, ‘Branded to kill’ y ‘Zigeunerweisen’”, expresó Nikkatsu en un comunicado replicado por el portal The Hollywood Reporter.

“Por la presente expresamos nuestras más profundas condolencias y nuestra profunda gratitud y respeto por su trabajo de toda la vida”, añadió. La última película del cineasta fue “Princess Raccoon”, estrenada en 2005.

Seijun Suzuki también es considerado el padre del cine yakuza (mafia japonesa), además el creador del llamado “estilo Suzuki”, identificado por los efectos visuales surrealistas que imprimía en cada filme.