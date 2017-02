Piloto mexicano Francisco Name emocionado por llegar al Mundial de Rallys

El piloto Francisco Name se mostró emocionado por acudir, junto con su navegante Armando Zapata, al Campeonato Mundial de Rallys (WRC por sus siglas en inglés) a partir de la próxima fecha que se corre del 9 al 12 de marzo en Guanajuato.

“Estamos muy contentos y motivados, los sueños se hacen realidad y vamos a seguir trabajando muy fuerte para seguir logrando los objetivos personales y además seguir para que los jóvenes de nuestro país tangan una inspiración en todo lo que hagamos”, afirmó Name, quien estará compitiendo en 6 fechas en la categoria WRC2.

Mencionó que la tarea no será nada fácil poder competir ante grandes exponentes del rallysmo mundial, “es un trabajo que no va ser fácil, pero creo que trabajando fuerte por hacer estos sueños realidad, todo se puede”.

Aunque ya había podido correr la justa de Guanajuato, es la primera vez que puede correr parte de la temporada, por lo que el piloto añadió que tener una oportunidad de representar a México en una justa mundial es más que un sueño, pero sobre todo, poder dar a conocer el nivel de los mexicanos en esta modalidad del automovilismo a nivel mundial.

Reconoció que en ocasiones es complicado armar un equipo como el Name Rua Rancing en donde se tiene un grupo de personas comprometidos con el deporte, “tenemos un grupo que cree en este proyecto, sino es un equipo de más de un año. Perseverancia y tenacidad en todos los aspectos para lograr los objetivos”.

Refirió que con Armando Zapata lleva 13 años de trabajo en los cuales han vivido una serie de situaciones que han resuelto para tener éxito en cada una de las competiciones, “cumplimos 13 años juntos como tripulación en el rallysmo. La clave es tener paciencia para cumplir los objetivos, eres lo vamos al campeonato mundial de rallys”.

“Cuando recibí la noticia no lo creía y ahora me siento emocionado por todos el trabajo realizado. No sólo quiero ir sino ser campeón mundial, eso es lo que quiero lograr. Esto se hizo realidad”, añadió.

La pareja mexicana tomará parte en el Rally Guanajuato México del 9 al 12 de marzo, y a la par estará en las estaciones del Campeonato NACAM, El Nacional de Rallys y la Baja 1000 a finales del año.