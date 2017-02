Satisface a Hernán Mendoza actuación en el musical “Billy Elliot”

México.- Aun cuando es su primera experiencia en teatro musical, Hernán Mendoza aseguró que su participación en la puesta en escena “Billy Elliot” ha resultado muy satisfactoria e incluso ya empezó a disfrutar sus intervenciones musicales.

El actor, quien cuenta con una amplia trayectoria y ha dejado huella en cine, teatro y televisión, reconoció que es todo un reto dar vida en la obra al padre de “Billy Elliot, al tiempo que el público puede percatarse de que es muy entonado.

En entrevista con Notimex, el reconocido actor de trabajos como “Después de Lucía”, “La última y nos vamos” y “Un corazón normal” habló sobre su participación en el montaje que se estrenó hace unas semanas.

Explicó que la historia es entrañable y poderosa, por lo que confió que lograrán conmover al público, tanto como lo ha hecho con él.

Aseguró que sigue sorprendido de haber aceptado cantar en el musical. “Es la primera vez que canto en un musical, me convencieron por la historia, además de que me dijeron que cantaría una sola canción y que mi personaje estaría un tanto borracho, aunque después me di cuenta de que serían cuatro canciones”, comentó.

Reconoció que la experiencia la ha disfrutado mucho, sobre todo porque comparte créditos con actores como Anahí Allué, Norma Lazareno y Laura Luz, quienes como él están comprometidos con el montaje.

Entre risas, Mendoza subrayó que lo único que pretende dar es lo mejor y pasarla bien, por lo que no le ha importado hasta salir con un tutú en alguna escena de la obra producida por Alejandro Gou.

Destacó que espera que la obra haga reflexionar a las familias mexicanas en torno a que hay que apoyar a los hijos en sus sueños y dejarlos ser independientes, “creo que eso es lo que se rescata del montaje”.

Mendoza da vida al padre de “Billy Elliot”, un hombre que se opone a que el niño sea bailarín, pese al don que tiene.

Aunque por el momento toda su atención está centrada en el musical, Hernán Mendoza tendrá presencia en el cine nacional con los próximos estrenos de las películas “La cuarta compañía”, “Espérame en otro mundo” y “Las hijas de Abril”.