“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

No más Gasolinazos

El lunes pasado en una acción tardía del Gobierno Federal, el Presidente de la República, en compañía de los Secretarios de Energía y Hacienda; así como del Director General de Petróleos Mexicanos, comenzó una serie de reuniones con Comunicadores de distintos medios, para establecer las condiciones en que se tomo la decisión de liberar los precios de los combustibles. Enrique Peña Nieto asumió el costo político de la medida, que sí en verdad era indispensable por el caro costo del subsidio a las gasolinas.

Sin duda está es una acción atinada que debió emprenderse desde el primer momento, a diferencia del innecesario desgaste al que sometieron durante las últimas semanas de diciembre, y primeras de enero a José Antonio Mead, a quien dejaron sólo contra el mundo, en una lucha que no tenía camino para salir avante.

Las condiciones internacionales en los precios de los energéticos llevaron a las autoridades a la dolorosa medida, un buen manejo mediático hubiera atenuado los ataques y el desprestigio.

Ahora, la fluctuación en los precios de las gasolinas tendrá que ir ganando credibilidad, ya que ante la sociedad pareciera que las autoridades están jugando a la flotación, al bajar ya casi cinco centavos por litro en tan solo una semana, lo que hace pensar que desde enero debió haber incrementado menos, y cinco centavos en todo el producto que se vende durante un mes da un monto elevado, que aparentemente nadie sabe a dónde fue a parar.

Carstens permanecerá al frente de Banxico hasta noviembre

Tómelo como un respiro.- Un acierto que a petición expresa del presidente Enrique Peña Nieto, el Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens permanezca hasta el próximo mes de noviembre al frente del organismo.

Su permanencia por 10 meses más entre la incertidumbre económica local, generada por el incremento en los precios de los energéticos (Combustibles, Gas y luz), es una buena medida que da estabilidad y certidumbre a los inversionistas, y permite a las autoridades sentar bases firmes para la reactivación del mercado interno, ante los ajustes forzados a la política económica, derivados de la posición del Presidente Donlad Trump hacia México.

Sin duda, el mercado interno requiere de estabilidad para una necesaria reactivación, que nos permita replantear la actividad comercial y la generación de empleos, así como nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento para nuestro país.

Trump agrede a los principales medios de comunicación estadounidenses

Tómelo sin sorpresa.- En días pasados el Presidente Donald Trump, a través de su cuenta en Twitter escribió: -“Los medios con noticias falsas (los fallidos The New York Times, NBC, ABC,CBS,CNN) no son mi enemigo, son el enemigo de Estados Unidos”. Al respecto, el senador y excandidato presidencial republicano John McCain, manifestó: -“Si quieres preservar la democracia como la conocemos, tienes que tener una prensa libre y muchas veces, adversaria. Y sin ella, me temo que perderíamos muchas de las libertades individuales con el tiempo. Así es como empiezan los dictadores”.

Al parecer el actual Presidente norteamericano desearía tener medios de información a modo, que aplaudieran sus puntadas, y ocultaran su total ineptitud para ejercer el cargo que hoy ostenta. Se olvida de que los medios son el cuarto poder luego del Ejecutivo, Legislativo y Judicial; tienen una ética, contribuyen a la democracia, cumplen la misión de informar a la población de manera puntual y objetiva, y son generadores de opinión.

