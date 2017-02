¿Un nuevo video porno de Kim Kardashian?

El vídeo porno que salió a la luz en 2007 de la estrella de reality shows, Kim Kardashian, vuelve a ser tema de conversación y es que el periódico sensacionalista británico, The Mirror, asegura que ha salido un nuevo vídeo, en el que se ve a una supuesta Kim en sujetador mostrando partes íntimas mientras se deja grabar por una cámara.

El representante de la ‘socialité’, quien parecía que ya había dejado apartado este tema del vídeo porno, asegura que no se trata de uno nuevo, si no que es el que hicieron público en 2007 y que había grabado en 2003 junto a su ex marido Ray J.

Kim Kardashian fue mundialmente conocida tras la publicación de ese vídeo porno. Una fama que no le ha abandonado hasta ahora. La esposa de Kanye West ha estado volviendo poco a poco a la vida pública tras el robo que sufrió en París, pero desde que ha vuelto está imparable y es raro el día que no es noticia.