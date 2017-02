-¿Con qué mentiras nos vienen los gringos?

Por Héctor Moctezuma De León.

John Kelli y Rex Tillerson secretarios de seguridad Interior y Estado de la administración que encabeza Donald Trump, llegaron ayer por la tarde a México para dialogar hoy con sus homólogos mexicanos, el Secretario de Gobernación y el Secretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray, respectivamente.

¿Con qué mentiras nos vienen ahora los gringos? ¿Será posible que en el gobierno de Enrique Peña Nieto ya se hayan dado cuenta del juego que se traen los estadounidenses en su relación bilateral con México?

Desde hace un mes que tomó posesión la nueva administración norteamericana, los gabachos los traen del tingo al tango, les dicen una cosa un día, luego se desdicen, pareciera que sólo se quieren burlar del gobierno mexicano y de nosotros en particular.

Ejemplos hay muchos, simplemente este miércoles se dio a conocer la más feroz cacería de indocumentados jamás realizada en la Unión Americana, con el agregado de que nos enviaría migrantes ilegales fueran o no mexicanos. No pasaron ni 24 horas cuando ya el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer estaba desmintiendo que nos enviarían a personas de otros países.

Y así ha sido a lo largo de estos 30 días y el gobierno mexicano no les agarra la pichada como dicen en el beisbol, apenas una tibia reacción en cada caso, hay un total desconocimiento de los medios diplomáticos al alcance para responder a las agresiones del loco que encabeza el principal despacho presidencial en el mundo.

Por eso lo que hoy acuerden Kelly, Tillerson, Chong y Videgaray podría servir para lo que se le unta al queso, para nada, porque mañana viernes desde la Casa Blanca dirán lo contrario, sea el vocero o sea el propio Trump, ¿no lo ve usted así?

++++

El pleito que se traen el impresentable Miguel Ángel Yunes con el puntero para el 2018, Andrés Manuel López Obrador, es apenas una probadita de lo que viene en menos de un año, se darán con todo, la caca volará en algunos frentes de la política nacional y nuevamente se notará la ausencia de ideas y propuestas. Por lo pronto el tabasqueño ya reto al cazador de Duarte, me compruebas y me retiro de la política o de lo contrario tú te vas de la gubernatura, ¿a quién le va? Ni a cuál irle…Por lo visto las aspiración para el 2018 del jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera va en serio, porque la corrupción en su administración está a todo lo que da, grúas trabajando a todo vapor para levantar o morder a automovilistas mal estacionados, concesionarios de los parquímetros colocando “arañas” a los automovilistas, a diestra y siniestra, cierre de giros negros, son algunos de los “negocios” a que florecen en la capital del país porque de algún lado tiene que salir para la campaña y para la bolsa de Mancerita, ¿o no?…En su propia cara le dijo corrupto e ineficiente al procurador Raúl Cervantes, la indígena Francisca Jacinta Marcial, el abogado del gobierno no tuvo más que tragar caca y pedir más. Por cierto ¿estaría la mano de Manlio Fabio Beltrones detrás de ese discurso? alguien dijo por ahí que sí, lo que muestra cómo anda el ambiente entre los priístas.

