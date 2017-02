¡Las cifras alegres de la Trata en la CDMX!

Por Raúl Flores Martínez.

En breve el tema de la Trata de Personas tomará un segundo aire, un tema dónde nuevamente las organizaciones no gubernamentales, buscarán dar a conocer sus avances en este tema tan polémico y creciente en el país.

La difusión de las cifras alegres, es algo que las autoridades de los tres niveles de gobierno están acostumbrados, cifras que los hacen quedar bien ante las mismas organizaciones sociales que aplauden como focas cada número que dice el funcionario en turno.

Un ejemplo claro del aplausometro se dio durante el “Foro Binacional de Prevención contra la Trata de Personas”, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, dónde el procurador General de Justicia capitalino, Rodolfo Fernando Ríos Garza, dio a conocer cifras esperanzadoras.

Tan solo en cuatro años (2012-2016) la Procuraduría capitalina ha logrado liberar mil 368 víctimas, mil 302 son mujeres, de las cuales el 8 por ciento procedían del extranjero; los 66 restantes no se sabe si son niños o jóvenes.

También se ha logrado desarticular 66 bandas compuestas por 448 integrantes, y ha asestado golpes a las finanzas de estos grupos delictivos al asegurar 124 inmuebles.

Más cifras, se han realizado 769 operativos que han derivado en la puesta a disposición de 531 personas ante las autoridades jurisdiccionales; además de las 270 sentencias condenatorias obtenidas.

Estas cifras arrancaron los aplausos de manera automática, se podría decir que ellos sí saben aplaudir; sin embargo debemos ir más allá, debemos preguntar más allá de lo que nos informan.

Hasta el momento, no sabemos en realidad cuantos grupos dedicados al delito de la Trata de Personas hay en México, no sabemos las rutas que utilizan las organizaciones delictivas para trasladar a las víctimas, no sabemos cuantos grupos criminales dedicados al trasiego de estupefacientes, también están metidos en este delito.

Lo que es peor, no hay una cifra precisa y oficial del número de niñas, jóvenes mujeres que desaparecen a diario, ni el estado que más desapariciones de mujeres tienen, mucho menos los nuevos centros de prostitución que se han abierto en los límites con el Estado de México en la llamada zona del silencio para evitar precisamente algunas autoridades, porque otras son las que protegen estos nuevos corredores que también concentran menores de edad.