No soy Ministerio Público: Luis Miranda 

Dario Nolasco/ADNsureste.info

Oaxaca de Juárez.- Molesto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava, aseguró que no es Ministerio público y que no llegó a juzgar porque no tiene datos sobre lo que aconteció en el gobierno de Oaxaca.

El funcionario se molestó al ser cuestionado sobre los desvíos en materia de programas sociales en la administración de Gabino Cué Monteagudo, del que dijo no tener información.

Entrevistado luego de encabezar junto con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa la ceremonia de Entrega-Recepción del Facsimilar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, afirmó que sólo entrega programas sociales y no revisa si son aplicados de manera correcta.

“No soy el Ministerio Público, no soy un juez, no me puedo pronunciar ni a favor ni en contra porque no soy Ministerio Público, soy Secretario de Desarrollo Social y no puedo hacer especulaciones ni elucubraciones”, aseguró Miranda Nava.

Explicó que va a regresar a la entidad en 20 días, cuando traerá datos exactos pues se iniciará una estrategia de inclusión y de evaluación de todo lo que se ha hecho en 2016 y 2017.

Al preguntarle cómo se garantiza que los recursos de los programas no sean desviados, si tenía una forma de “amarrarles las manos”, señaló no saber cómo hacerlo, “no se como se le vayan a amarrar las manos a los funcionarios, no soy contralor, no soy juez, soy Secretario de Desarrollo y sólo llevo los programas sociales a las entidades”, aseveró para luego darse la vuelta y abandonar el palacio de Gobierno.