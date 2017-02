Películas sobrevaloradas del 2016 (V)

Por Anne Wakefield Hoyt.

5.- Paterson

Es difícil criticar la siguiente película porque fue realizada por uno de los cineastas independientes más queridos y celebrados del mundo: Jim Jarmusch. Pero Paterson es uno de los ejemplos del cine inocuo e irrelevante que precisamente no necesitamos en estos días. Lo que es peor, su nostalgia –implícita- por los años 50, la ubicaría en el espectro político de los ideólogos en turno que ven esa época como el ideal hacia donde tendríamos que redirigir a la nación. Y ni hablar de el lugar que reserva para la mujer, Jarmusch en su anodina fantasía.

CASA DE MUÑECAS

Como el tiempo de otoño en el que se ubica, Paterson no da frío ni calor. Del Estados Unidos bizarro visto en blanco y negro por un extranjero en el largometraje Stranger than Paradise (1984) que lanzó a la fama a Jim Jarmusch, a la visión conformista y anodina de Paterson, hay no sólo tres décadas, sino años luz de distancia. La película abarca una semana, de lunes a domingo, en la plácida existencia de un chofer de transporte público en Paterson, New Jersey. La idea es retratar “la poesía de lo cotidiano”; una cotidianeidad que no se topa con el menor contratiempo, ninguna palabra fuera de lugar; nada que indique que hay una realidad afuera de su propia rutina. No hay asomo de drama, ni siquiera de humor. Hay pequeños gags visuales como la aparición de diferentes gemelos que nos recuerdan la repetición que es parte del lenguaje poético; o el “misterio” de quién tira la caja de correo. La idea, al parecer, es que veamos este ritmo de cosas como la cadencia repetitiva de un verso. Aunque situada en el presente, todo en Paterson, desde la estética hasta la forma de vida, nos remite a los años 50; no a los reales de la segregación racial, sino a los que retrataban el cine y televisión de la época. Suficiente se ha dicho acerca del horror que podía ocultarse detrás de esos suburbios de prados verdes y rejas blancas como para que se pueda tomar en serio la visión idílica de Paterson, fuera de una nostalgia estética. Consciente de que ese retrato de perfección solo mostraba una cara de la población, Jarmusch incluye a algunos personajes afroamericanos unidimensionales que solo sirven de comparsa en el bar al que acude todas las noches el protagonista, que se llama apellida Paterson. Los versos que supuestamente escribe Paterson son del poeta Ron Padgett y son tan poco espectaculares como la película. Tal vez es eso el sentido que quiere darle precisamente Jarmusch en una especie de rebelión contra el éxito, la fama y lo sobresaliente. ¿Quién sabe? Lo que si es cierto es que desde sus inicios, Jarmusch le ha dado a la locación de sus historias un significado particular. Como pocos, Jarmusch ha incorporado orgánicamente el entorno dándole el sentido que le daban los romanos, el genius locus (genio del lugar). Por eso resulta sorprendente ver como se ha transformado tan radicalmente su perspectiva. Hay un lugar en particular que no se nos debe escapar al observar la película: el de la mujer. Mientras que esta muy bien que Paterson ande por la vida manejando su camión, paseando al perro o tomándose una cerveza en el bar todas las noches, el lugar de su compañera es en casita, donde desahoga cualquier inclinación artística horneando pasteles o diseñando cortinas y cojines, siempre en patrones de blanco y negro. El confortable hogar de la pareja—qué bien pagados han de estar los choferes en New Jersey—es una autentica casa de muñecas, como la representara el dramaturgo noruego Henryk Ibsen en el siglo XIX. Paterson es sólo un juego ingenioso, un guiño a las convenciones de la poesía impregnado por una visión no nostálgica, sino anticuada de un pasado que además nunca existió.