Senado ratifica a los embajadores de México ante la República Popular de China y ante los Estados Unidos de América

Al presentar el dictamen sobre el embajador ante China, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas Barron, expuso ante el Pleno que una de las principales tareas del nuevo embajador será lograr un deseable equilibro en la balanza comercial, pues actualmente es “terriblemente” deficitaria.

Consideró que esta tarea es trascendental pues, con apenas 45 años de relaciones diplomáticas, China se ha colocado como uno de los socios comercial más importantes para México, al establecerse importantes intercambios comerciales, económicos, culturales, de cooperación científica y tecnológica, hacendarias y de seguridad mutua.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, Teófilo Torres Corzo, señaló que el Senado solicitó a Bernal Rodríguez trabajar para obtener resultados concretos, y aprovechar al máximo las ventajas estratégicas que ofrece China, pues “su voz resuena con mucha fuerza en el sistema internacional, tiene preponderancia en el comercio mundial, sistema financiero internacional, y una enorme calidad para atraer capitales e inversiones de otras economías, porque es líder regional”.

Dijo, que entre las principales tareas del embajador ante China, destaca el mostrar que México goza de un extraordinario potencial de crecimiento, determinación en la toma de decisiones, así como de una economía abierta “que construye puertas de cooperación, derriba muros y barreras al tránsito y comercio, y es un país confiable, virtud valiosa en el contexto internacional”.

Torres Corzo indicó que China cuenta con una perspectiva de desarrollo sólido que permitirá dar certeza en las relaciones bilaterales, lo cual es importante para México, que requiere crear un diálogo eficaz con todos los países del mundo para consolidar relaciones basadas en el respeto mutuo.

Afirmó que se tiene confianza en Bernal Rodríguez, pues durante su comparecencia ante las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Asia Pacífico, entregó un plan de trabajo bien estructurado, que vislumbra éxito en el intercambio comercial y cultural México-China.

Bernal Rodríguez es licenciado en Relaciones Internacionales por la Autónoma de México; cursó la maestría en Economía en el Sector Público en el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE).

Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: embajador de la República de Corea desde julio del 2003, embajador de México en la República Checa del año 2007 al 2013, embajador de México en Suiza, de 2002 a 2007; además ha sido coordinador de asesores de la Subsecretaría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la SRE, y cónsul general de México en Los Ángeles, California, de 1999 al año 2001.

Ratifican a Gutiérrez Fernández como embajador

Luego de la aprobación del Pleno, Gerónimo Gutiérrez Fernández rindió la protesta de ley correspondiente, ante el presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero Morales.

A nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, la senadora Gabriela Cuevas Barron destacó que México y Estados Unidos han sabido superar sus obstáculos a través de sus 194 años de relación, pero la nueva administración de la Unión Americana “nos ha forzado a replantear nuestra postura frente a este país”.

“El Presidente de los Estados Unidos, advirtió, no puede utilizar a nuestro país a capricho, como responsable de los problemas que vive. No se hace política exterior a tuitazos, en la política exterior se dialoga, se construye y, sobre todo, se respeta. Exigimos respeto a México y que nuestro embajador haga valer ese respeto”.

Dijo que para proteger a una comunidad de más de 34 millones de personas de origen mexicano, Gerónimo Gutiérrez deberá defender la postura de nuestra nación en la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): “México, enfatizó, no aceptará una renegociación que no beneficie a nuestra sociedad, industrias y empleos”.

Cuevas Barron también consideró que, si la Unión Americana no desea mayor cooperación con nuestro país, es tiempo de que México defina su propia política antidrogas: “Ya basta, México no debe derramar más sangre ni sufrir más violencia mientras que Estados Unidos no puede responsabilizarse por los incrementos en el consumo”.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Marcela Guerra Castillo, aclaró que en la Cámara de Senadores se dará seguimiento a los objetivos y las metas que se han trazado para hacer valer los intereses de la República y los intereses de los mexicanos.

Precisó que el TLCAN “ha traído prosperidad compartida y que por ningún motivo debe de ser adverso a lo que le convenga a México y a los mexicanos. Así lo ha dicho el Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, y así esperamos que lo haga valer por el bien de la República”.

Dijo que el Departamento de Estado americano ha emitido memorándums “duros” en materia migratoria y no se han llevado a cabo ningún tipo de garantía para las redadas masivas que se realizan a lo largo de ese país, “para no hacer valer los acuerdos que ya existían con la Secretaría de Gobernación”.

“Debemos abogar por un ejercicio de política exterior con seriedad y que el próximo embajador Gerónimo Gutiérrez, haga valer con firmeza la postura de que esté el sentir de los mexicanos, que los 50 consulados hagan valer también la defensa real de los connacionales”, enfatizó Guerra Castillo.

Gerónimo Gutiérrez es Maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cursó la licenciatura en Ciencias Políticas en el ITAM.

Además de otros cargos, entre 2010 y 2017, se desempeñó como Director Gerente del Banco de Desarrollo de América del Norte. Previamente fue Subsecretario de Gobierno, Subsecretario para América Latina y el Caribe en la Cancillería y Subsecretario para América del Norte en la misma secretaría.