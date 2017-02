Fue clara la postura de México en reunión con funcionarios de EUA: Osorio Chong

México.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que la reunión con los funcionarios estadunidenses abre el camino al entendimiento, donde quedó clara la postura de México en varios temas, principalmente en migración.

Luego de la visita al país de los secretarios norteamericanos de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Nacional, John Kelly, el encargado de la política interna de México dijo que se buscó que el encuentro sirviera a las dos naciones, pues no “estamos en una mesa de acuerdos, estamos en una mesa de entendimiento”.

En entrevista radiofónica en Ciro Gómez Leyva por la mañana”, reiteró la postura del presidente Enrique Peña Nieto de servir y velar por los mexicanos y sostuvo que Estados Unidos no puede presionar de esa manera a México, porque ahora está más desarrollado, crecido y fuerte.

Aunque admitió que desde un inicio la relación con el gobierno estadunidense no ha sido sencilla, resaltó que la administración federal siempre buscó que el diálogo y los acuerdos sirvan tanto a México como a Estados Unidos.

Expresó que aunque algunos posicionamientos de México pueden no gustarle al gobierno estadounidense, a la mayoría de los mexicanos no les han sido agradables ni los pronunciamientos ni los dichos ni los tuits.

Osorio Chong mencionó que durante la reunión manifestaron la importancia de respetar los derechos humanos de los migrantes mexicanos y seguir los procedimientos legales para su repatriación.

“Se nos dijo que lo veríamos en los hechos, en la actuación, en el respeto y en los procedimientos, ya que no pueden violar ellos mismos sus leyes. Hay lecturas equivocadas según ellos, respecto a los memorándum, pero que en el camino de la relación se vería que no es como se está planteando”, expresó.

Indicó que los funcionarios norteamericanos se comprometieron a modificar lo que fuera necesario conforme lo pactado en la reunión, la cual -dijo- abre el camino al entendimiento, “sí quedaron claras esas posiciones en ese tema, en el de migrantes de otros países, particularmente”.

Al respecto, el secretario de Gobernación detalló que a la Ciudad de México, dos o tres veces a la semana, llega un vuelo de Estados Unidos con connacionales y otros más en 11 puntos en la frontera, y a diferencia de la anterior situación, ahora se tienen horarios y lugares específicos para recibir a estas personas.

Hay un acuerdo verdaderamente importante de protección a los nuestros y va desde su identificación hasta su entrega, resaltó el funcionario federal.

En cuanto a los migrantes de otros países, aclaró que México no puede recibirlos; “fuimos muy claros en ese sentido, y no los vamos a recibir. No hay posibilidad de que sean recibidos” pues ni las leyes, procesos o capacidades del gobierno mexicano podrían ayudarlos, anotó.

“Ellos nos pidieron que mientras siguen su proceso legal allá, estén acá. Les dijimos que nosotros no podríamos tenerlos aquí para llevar ese proceso, de ninguna manera. Es un no de parte del gobierno mexicano, creo que hubo claridad en que esto no puede suceder”, puntualizó.

Ntx.