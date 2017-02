Películas sobrevaloradas del 2016

Por Anne Wakefield Hoyt.

Las Palmas de Oreo

Todo se podría reducir a una simple cuestión de gustos, pero ahí cabe todo y ni siquiera valdría la pena ocuparse de discutir lo que cada quien prefiere por inclinación personal. Si por otro lado—como señala Jonathan Rosenbaum del Chicago Reader—pretendemos defender una película en base a que es agradable y esta “bien hecha”, lo mismo podríamos decir de una galleta Oreo. Si partimos de que además de las galletas Oreo hay otros alimentos que son, tanto o más, ricos al paladar, y a la vez, nutritivos, entonces nos podemos embarcar en un ejercicio como el que intentaré realizar ahora y que pretende ser algo más que “llevar la contra”.

Aclaración preliminar: cuando digo “sobrevalorada” no quiero decir que ninguna de las películas que cito a continuación sea mala (todas fueron creadas por cineastas de indiscutible talento), simplemente me pregunto si esas 5 de 5 estrellas que se les han dado son un rasero realista de su calidad, o si más bien son una señal de que no hubo mejor oferta. Es decir, si los críticos ya prodigaron la más alta calificación que se le puede dar a una cinta, ¿qué numero le podrían a la próxima verdadera obra maestra que—aun confío—aguarda en el horizonte? ¿Cuántas estrellas le darían a la próxima Ciudadano Kane o Chinatown o Cantando Bajo la Lluvia (si de musicales se trata)? Hay que hacer la distinción entre el tema social (por muy loable que sea) y el valor artístico de la película.

6.—JACKIE

Además de la muerte de Kennedy en Dallas, recreada en escabroso detalle, Jackie presenta imágenes reales del famoso documental “A Tour of the White House” realizado por la CBS en 1961. Vemos en blanco y negro a la “verdadera” Jackie Kennedy recorriendo cada habitación y hablando de lo importante que era crear un marco digno para los tesoros históricos que estaban almacenados. El documental fue parte de una estrategia para acallar las criticas que Jackie había recibido por la fortuna que se gastó en redecorar la Casa Blanca. La inclusión del documental es una de las claves para entender a que le apostaba Larraín con la película. El tour por la Casa Blanca es una simulación donde Jackie interpreta a una anfitriona que invita al pueblo estadounidense al interior de su casa para que se sienta participe de los beneficios de un gasto que parecía excesivo. Tanto Jackie como la decoración y los exquisitos adornos, se convierten en las piezas de un decorado perfecto, una fachada impecable. Se sabe de sobra que el matrimonio distaba mucho de ser lo feliz que aparentaba, pero Larraín no se mete en esos recovecos: Jackie “actúa” su vida, como Natalie Portman actúa a Jackie. La caracterización de la actriz es deliberadamente meticulosa, exagerada, falsa. El cuidadoso esfuerzo que hace el personaje Jackie por pronunciar cada palabra, se vuelve idéntico al que hace la actriz Natalie Portman por imitar su forma de hablar. Ambas se vuelven indistintas: ese es precisamente el punto de la película. Larraín juega con la confusión entre realidad e imagen; una confusión que ni siquiera la misma Jackie parece discernir. Ni en “publico” ni en “privado” se nos permite ver al ser humano. Solo las notas discordantes de la banda sonora de Mica Levi apuntan a la turbulencia interna que tenia que sentir alguien que recién hubiera pasado por la traumática experiencia de ver a su marido asesinado; perder en un solo día al padre de sus hijos, posición—e identidad.

Y así como el publico nunca pudo ver otra cosa que a una mujer perfectamente bien vestida, maquillada y en control, tampoco Larraín nos ofrece otra cosa. Como idea y como concepto no esta mal, pero solo funciona a nivel intelectual y se necesita algo más para justificar casi dos hora de película. Al igual que en sus otros filmes, Larraín pretende que el publico “llene los huecos” proyectando sus propias impresiones del contexto histórico en el que transcurre la historia, pero eso no es suficiente en el caso de Jackie. Se sabe ya demasiado sobre su vida como para que podamos proyectar en un maniquí una carga especifica, una interpretación univoca de las muchas que tenemos de la ex primera dama y futura señora de Onassis. El resultado se siente tan artificial como la misma simulación que esta en el corazón del argumento.