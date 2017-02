Sigue Borge

Por Francisco Garfias.

En este espacio hemos señalado que a Javier Duarte, quien tiene orden de aprehensión y está prófugo, le sigue Roberto Borge en la lista de los ex gobernadores corruptos que tiene en la mira el PRI-gobierno para dar credibilidad a sus promesas de combatir la corrupción.

Las fuerzas armadas catearon anoche la casa de la mamá del ex mandatario de Quintana Roo, María Rosa Angulo Castilla, ubicada en la calle Cazón números 25 y 27, en Cancún.

La revisión se extendió hasta las primeras horas de la mañana y en el operativo participaron alrededor de 60 elementos del Ejército, y la Marina, nos dicen desde Cancún.

No hubo detenciones. Únicamente se decomisaron “documentos”, sin reportar de que tipo.

El cateo se dio luego de que la PGR obtuvo la orden de un juez, a partir de una denuncia en redes sociales.

El aguerrido empresario Carlos Mimenzo Novelo es el autor de la denuncia, nos aseguran. La hizo en un video que subió a Facebook el pasado miércoles.

Dice textual:

“Mediante una llamada anónima se informó que hay entre 100 y 200 millones de dólares en efectivo en la calle Cazón 25 y 27, producto del robo de los impuestos del pueblo por parte de Roberto Borge y Juan Pablo Guillermo.

“Son las extorsiones que han hecho a los empresarios, a los comerciantes. El robo del fideicomiso de los hoteleros..

“Las autoridades ya tienen conocimiento y presuntamente están protegiendo ese dinero para que hoy o mañana se saque y se lo lleven a Florida en los barcos de Roberto Borge Angulo.”

Horas antes –a instancias de la organización “Somos Tus Ojos”, que encabeza Fabiola Cortes- fueron asegurados otros cuatro predios que Borge cedió a familiares y amigos a precio de ganga.

El ex gobernador ya fue suspendido de sus derechos como priista.

Yunes quería debatir hoy mismo con López Obrador. Puso hora: siete de la noche. Emplazó a Andrés Manuel a que escoja cualquier lugar de Veracruz para el duelo verbal, aprovechando que se encuentra en la entidad.

“Te voy a llevar las pruebas de que Duarte te daba dinero, que eres un corrupto, basta de decir mentiras, basta de impunidad, en Veracruz vas a encontrar la horma de tu zapato”, señaló.

Como prueba de que Duarte le daba dinero a Morena con el conocimiento de Andrés Manuel, el gobernador de Veracruz dio a conocer, en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, una grabación donde supuestamente se escucha la voz de Gabriel Deantes, secretario del Trabajo en la administración anterior, cuando dice:

“El gran ganador de la contienda es Morena. Es ahí el pedo y el perdedor otra vez Acción Nacional. Vamos a aliarnos un poquito a Morena y darle posiciones en el acuerdo con López Obrador, para ya de una vez a los traidores del PRD que ya, ya traicionaron, abrirlo”.

Pero Andrés lo bateó desde el jueves. ““No me puedo reunir con él, porque corro el riesgo de perder la cartera”, respondió.

Ayer precisó que no ha visto a Duarte, “porque no me junto con gente corrupta”. Ahora dice “si vamos a un debate, pierdo la cartera, me roba la cartera ¿cómo me voy a estar juntando con él?”, preguntó.

El PRI nacional ya se montó en el pleito para pegarle al Peje, quien encabeza as encuestas rumbo al 18.

Sacó un comunicado en el que llama “enérgicamente” a las autoridades para que investigue los “posibles” actos de corrupción entre el gobierno del prófugo Duarte –quien se peló en las narices del gobierno—y el partido de Andrés Manuel (no dice Morena).

Luego de llamar a “Andrés Manuel López” y a Yunes a presentar denuncias sobre las acusaciones de corrupción que mutuamete se han hecho, el comunicado del PRI adelanta:

“Presentaremos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja dentro del procedimiento ordinario sancionador por el uso indebido de recursos públicos de Morena en procesos electorales”.

***

Nos cuentan que Beatriz Paredes ya estuvo en una sesión del Consejo Político del PRI, Nos cuentan que la ex presidenta de ese partido fue muy bien recibida por sus correligionarios. “Fue muy saludada. La dieron su lugar”, puntualizan.

La ex embajadora en Brasil es una de las reliquias del nacionalismo revolucionario que por años guió las acciones del otrora partidazo.

Alrededor de La Iniciativa de Ley General de Biodiversidad se han desarrollado una serie de mitos.

Uno de ellos es que la propuesta, que se discute en el foro que analiza la citada iniciativa, busca desproteger a loros y guacamayas mexicanas.

“Por el contrario, se propone una protección más eficaz basada en estudios científicos que permitan el establecimiento de vedas para aquellas especies que se encuentren en riesgo”, dijo la senadora del Verde, Ninfa Salinas, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Y más: “Quizá aquellos que aseguran que se pone en riesgo estas especies, no alcanzaron a leer que en la propia iniciativa se establecieron los mecanismos que buscan proteger el tráfico ilegal”.

Fin.