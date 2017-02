Lleva NYT a Premios Oscar debate por ataques de Trump a la prensa

Los Ángeles. El diario estadunidense The New York Times utilizó hoy la ceremonia de los premios Oscar y su auditorio global de más de 100 millones de espectadores para llamar la atención sobre la campaña del presidente Donald Trump contra la prensa.

“La verdad es dura… La verdad es difícil de encontrar… La verdad es difícil de conocer… La verdad, más importante ahora que nunca”, indicó un anuncio de la publicación, de 30 segundos de duración, en letras negras sobre un fondo blanco.

El anuncio omitió el nombre del presidente estadounidense, pero aludió a las políticas y a las expresiones de Trump y de sus colaboradores, así como a la controversia sobre los contactos de personeros del mandatario con Rusia, actualmente bajo investigación del FBI.

“La verdad es que nuestra nación está más dividida que nunca… que los hechos alternativos son mentira… que los medios son deshonestos”, señaló el mensaje.

“La verdad es que nosotros tenemos que proteger nuestras fronteras… que su política de refugiados es una forma de veto a los musulmanes… que todos necesitamos una investigación plena de los vínculos… que filtrar información clasificada es un verdadero escándalo”, finalizó el anuncio.

Aún antes de su divulgación durante la transmisión de la ceremonia televisada, el anuncio se hizo viral en las redes sociales, lo que motivó una crítica del presidente Trump en su cuenta de Twitter.

“Por primera vez, el decadente @nytimes divulgará un anuncio (uno malo) para ayudar a salvar su alicaída reputación. ¡Mejor que trata de reportear de manera exacta y justa!”, escribió Trump.

The New York Times fue uno de los cinco medios informativos –junto a CNN, Los Angeles Times, Politico y Buzzfeed— excluidos el viernes pasado de una sesión informativa celebrada por el vocero presidencial Sean Spicer.

Algunos de esos medios provocaron la molestia de la Casa Blanca cuando reportaron que Rusia tenía información comprometedora sobre Trump.

CNN reportó, por ejemplo, que la Casa Blanca pidió al FBI desmentir las historias de los contactos de colaboradores de Trump con Rusia.

El incidente se produjo sólo hora después que el presidente Trump renovó sus ataques contra la prensa estadounidense, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

“No estoy en contra de los medios. No estoy en contra de la prensa. No me importan los malos reportajes si me los merezco… Pero estoy en contra de las noticias falsas… estoy en contra de las personas que inventan historias y fuentes”, dijo el presidente.

A lo largo de apariciones desde su campaña presidencial y después como mandatario, Trump ha caracterizado a los medios informativos como enemigos del público estadounidense.