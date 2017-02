Los desaparecidos que se niegan a desaparecer

Hoy se cumplen dos años con cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aún no se tiene ninguna certeza de su destino. Oficialmente sólo contamos con la ‘verdad histórica’ que nos dejó el ‘cansado’ exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, misma que a pocos convenció y que se han ido desvaneciendo científicamente.

Fue con el caso de los 43 normalistas que la sociedad volteó la mirada hacia los miles de desaparecidos que viene arrastrando el México sangriento. Las cifras exactas de desaparecidos en nuestro país sencillamente no se tienen, la Red Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) maneja alrededor de 27 mil, sólo de 2007 a 2015.

Así mismo, se estima que las personas desaparecidas durante los primeros tres años del gobierno de Peña Nieto, son prácticamente la misma cantidad del sexenio de Felipe Calderón. Del 2013 al mes de abril de 2016 hubo 13 mil 156 desapariciones; 72 más que las registradas entre el 2007 al 2012.

Sin embargo, organizaciones sociales no gubernamentales consideran que dicha cifra se podría, incluso, quintuplicar, dado que la mayoría de los casos no se denuncia por la ineptitud, corrupción y colusión de las autoridades.

El hecho de que el gobierno federal incurra en una omisión en la contabilización en los últimos dos años, no se traduce en una disminución o erradicación del problema. Simplemente no se quiere visibilizar. El gobierno siempre le apuesta ‘al tiempo’, es decir, a que con el tiempo se olviden los hechos, cualquiera que sea –desapariciones, asesinatos, corrupción–.

A los que se encuentran en el poder no les importan las manifestaciones, ni el dolor, ni las vidas. Lo único que quieren es archivar, olvidar.

Pese a ello, gracias a las organizaciones, a los familiares que no claudican en su labor de búsqueda y a los que tenemos memoria, los desaparecidos se niegan a desaparecer.

Están presentes en las miradas perdidas de sus padres y madres, en las pancartas que se solidarizan y repudian a un gobierno incapaz, en los periódicos, en las manifestaciones, en las fotografías, en las organizaciones que brindan apoyo a los familiares, en el grito desesperado de justicia y en la memoria de todo aquel que se niega a perder al hijo, al hermano, al esposo, a la madre, a la hermana; al que no conoce.

De ahí la importancia de no claudicar en las búsquedas, en el apoyo y la exigencia de un sistema efectivo de localización e impartición de justicia, aunque parezca una tarea titánica.

Hoy la violencia se respira en todo el país, pero si no levantamos la voz ese olor putrefacto no se irá. Un excelente medio son las letras, de esta manera lo plasma la escritora Gabriela Olmos de su libro Soñé…Canto contra la violencia; un libro dedicado a los niños, pero con un gran mensaje hacia los adultos, para que las desapariciones y la violencia ya no nos parezcan ‘cualquier cosa’.

“Hace un par de años, en una casa cualquiera de una calle cualquiera de mi país, un padre cualquiera se despidió de su hijo con un beso antes de partir a trabajar, el niño soñaba un sueño cualquiera, pero aún así quería compartirlo con su padre esa tarde que ojalá para ese niño hubiera sido una tarde cualquiera con una alegría cualquiera y algún pequeño sinsabor. Y ese sueño cualquiera se dispersó con el viento.

“Cualquiera desearía que la tristeza de ese niño no fuera una tristeza cualquiera y que su historia no fuera una historia cualquiera. Pero en México desde hace varios años la violencia es cosa de un día cualquiera: cualquier padre ve morir a su hijo; cualquier hijo se acostumbra a vivir con la ausencia de su madre; cualquiera puede ser alcanzado por una bala; cualquiera puede desaparecer…”