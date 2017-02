Mahershala Alí gana Oscar como mejor actor de reparto en “Moolight”

Los Ángeles. Mahershala Ali ganó el premio como mejor actor de reparto en la cinta “Moonlight” durante la 89 entrega anual de premios Oscar en el teatro Dolby de Hollywood.

Mahershala derrotó a Jeff Bridges por “Hell or High Water”; Lucas Hedges por “Manchester by the Sea”; Dev Patel por “Lion” y Michael Shannon por “Nocturnal Animals”

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) entrega premios hoy domingo a las mejores actuaciones de 2016 en la llamada Meca del Cine de la industria cinematográfica.