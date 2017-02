Mancera un aspirante sin posibilidades

Por la forma de gobernar, es Mancerita, pero cuando se trata de mostrar sus dotes en el manejo de las corruptelas, se convierte en Macera, el jefe del Gobierno de la Ciudad de México, quien se siente con los suficientes arrestos para ser candidato a la Presidencia de la República en las elecciones del próximo año.

¿De veras se la cree el doctor? Si así es, que ingenuidad, porque no tiene la más mínima posibilidad de figurar en los primeros lugares de la contienda del 2018, a no ser de que con el pretexto de sacar para la campaña mande a sus subordinados a pasar la charola para salir cargado como los gobernadores que el año pasado dejaron el cargo.

De otra manera no se puede explicar la creciente corrupción en la Ciudad de México, en donde a los comercios débiles les echa a Protección Civil para clausurar con cualquier pretexto y luego negociar la reapertura, lo que no sucede con los casinos, como uno que se encuentra en el Centro de la Ciudad de México, que funciona a pesar de que en el interior se realizan obras que ponen en peligro la seguridad de la clientela, ¿de a cómo no?

O la manga ancha de que gozan los concesionarios de los parquímetros que existen en importantes zonas de la ciudad, que abusan sin que nadie les diga nada, como eso de poner las llamadas arañas a los vehículos que no pagan en el aparato y cuando la multa no es pagada en determinado tiempo ponen una segunda para que el pago sea doble, desde luego con el apoyo de la policía. Y la mayoría de los afectados son choferes que van a entregar algún producto a los comercios.

Otro caso de escándalo que pronto le estallará al secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida es el de las motocicletas, para las cuales existe una orden de llevar cuando menos dos al corralón por cuadrante, cada día. Los corralones están llenos de motocicletas.

Y de la seguridad mejor ni le cuento. Durante algún tiempo los capitalinos podíamos andar por las calles sin que nadie nos molestara, hoy quien lo haga se expone y puede ser una víctima mortal como sucedió con el médico del Hospital de la Raza que fue asesinado por negarse a entregar sus pertenencias.

Mancera es un aspirante sin posibilidades, que no le haga al cuento, lo que quiere es cargar la mochila.

Luis Videgaray calificó la reunión con su homólogo Rex Tillerson como una muestra de “entrañable amistad”, pero no pasaron ni 24 horas cuando el presidente Donald Trump anunciaba que se adelantaba la construcción del muro, la que empezará en el mes de marzo. Qué ingenuidad señor canciller. Tal vez por eso el nuevo embajador de México en Washington, quien si conoce de política exterior, declaró que “hoy tenemos que hacer diplomacia en tiempo real” y hacer diplomacia no es sólo reunirse o presumir amistad con el círculo cercano al presidente de los Estados Unidos…Volvieron los matracazos a la sede de la CTM con la aprobación de un jubiloso presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien al declarar que él no ha votado por Murat para que sea el próximo secretario general de la CNOP, le copió a Jesús Reyes Heroles cuando aquel destape de Manuel Carbonell de la Hoz como candidato al gobierno del Estado de Veracruz, “yo no he votado por él” dijo el tuxpeño…Hoy en la Feria del Libro del Palacio de Minería se presenta el libro Jinetes de Tlatelolco: Marcelino García barragán y Otros Retratos del Ejército Mexicano, de Juan Veledíaz, todo un documento que contiene información no contada de un hecho que marcó un hito de la historia moderna como fue la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas cuyo personaje clave fue el general García Barragán.

circuitocerrado@hotmail.com