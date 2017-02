“Zootopia” es la mejor cinta animada en los Premios Oscar

Los Ángeles. “Zootopia” se adjudicó hoy el Oscar a la mejor cinta animada durante la 89 entrega anual de premios que tiene lugar en el teatro Dolby de Hollywood.

“Zootopia” dejó en el camino a “Kubo and the Two Strings”, “Moana”, “My Life as a Zucchini” y a “The Red Turtle”.

En la categoría de mejor cortometraje animado ganó “Piper”, de Alan Barillaro y Marc Sondheimer, quienes derrotaron a “Blind Vaysha”, de Theodore Ushev; “Borrowed Time”, de Andrew Coats y Lou Hamou-Lhadj; “Pear Cider and Cigarettes”, de Robert Valley y Cara Speller, y “Pearl”, de Patrick Osborne.

En mejor diseño de producción, el musical “La La Land”, la máxima nominada de la noche en 14 categorías, ganó su primer Oscar, al imponerse sobre “Arrival”, “Fantastic Beasts and Where to Find Them”, “Hail, Caesar!” y “Passengers”

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) entrega premios este día a las mejores actuaciones de 2016 en la llamada Meca del Cine de la industria cinematográfica.