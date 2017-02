Barbosa abandona a Mancera, se suma a AMLO

México.- El senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) llamó a su partido a sumarse a la candidatura por la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador en el 2018.

En una conferencia de prensa señaló que considera que al considerar que Miguel Ángel Mancera se encuentra atrapado en las corrientes internas del sol azteca, por lo que él buscará un candidato fuerte que pueda hacer frente a la alianza que están organizando PAN-PRI, y AMLO es ese candidato que encabeza las encuestas.

“Yo he tomado la decisión de respaldar a López Obrador rumbo al 2018, no estoy pensando en incorporarme a Morena, pero yo estoy llamado al PRD a que defina rumbo a 2018 su apoyo a López Obrador”.

Al tiempo que señaló su apoyo, reconoció que existe una desbandada de militantes al interior del Partido de la Revolución Democrática, pidió a sus dirigentes cerrar filas entorno a AMLO y al partido que él encabeza.

“Creo que el PRD se esta vaciando a favor de López Obrador, entonces sus órganos de dirección deben de reconocer que eso es una realidad y por tanto la Dirección Nacional y el Consejo Nacional deben de definir esa circunstancia”.

Sobre si teme una posibles sanciones al interior de su partido por expresar su simpatía al dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el legislador señaló:

“No me tiembla la pierna derecha, estoy perfectamente claro de la situación, pero yo digo que es un asunto de congruencia, porque yo quiero contribuir a que AMLO gane la presidencia, no para que gane algo, estoy en la ruta de que el PRD apoye a AMLO, no me estoy yendo del PRD”, subrayó.