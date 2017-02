Mancera se compromete con médicos a esclarecer crimen en La Raza

México.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa hizo un compromiso con los médicos para esclarecer el lamentable fallecimiento del galeno Carlos Cruz Salinas, sucedido hace unos días en La Raza.

“He dado instrucciones precisas para que se esclarezca este asunto. No vamos a descansar hasta dar con los responsables, haya sido cual haya sido el móvil. Está avanzada la investigación. Hasta ahí la dejo. Me comprometo a que la Procuraduría nos dará este resultado en breve. No habrá impunidad”, sostuvo.

Al presidir la Ceremonia de Graduación 2017 de más de 200 especialistas médicos, dijo que “la capital está trabajando en la consulta médica a distancia o la teleconsulta para nuestros hermanos migrantes, quienes están en Estados Unidos”.

Añadió que “hoy tendremos una reunión con los gobernadores de Conago para que unamos esfuerzos con las casas que tenemos allá para ayudar a migrantes. Todos los estados, o casi todos, tenemos casa en el país el norte –la CDMX en Los Angeles y Chicago-, pero están desarticulados”.

“Los migrantes no saben con quién o a dónde acudir. Hoy buscaremos cerrar filas en la Conago para que hagamos una sola red de información y ahí ustedes los médicos tienen una tarea importante”, afirmó.

Mancera Espinosa expuso a los galenos de la UNAM que hicieron su especialización en la Secretaría de Salud local, que la Ciudad de México es el espacio más potente de formación de especialistas de todo el país.

“Las cifras nos dicen que vamos en el camino correcto porque de 2013 a 2017 hemos aumentado en 30 por ciento el número de especialistas egresados, en un 204 por ciento el número de médicos residentes en el ingreso. El número total de residentes y eficiencia terminal ha aumentado de 76 a 89 por ciento”, explicó.

Recalcó la necesidad de formar mucho más médicos especializados en diabetes, afecciones de cardiopatias, enfermedades relacionadas con la salud mental –Alzheimer, Parkinson y otras. “Vamos a buscar que las especialidades sean más compactas, que no lleve más tiempo, que tengan otra formación más práctica”, añadió.

Mencionó además que la estrategia Médico en tu casa ha llegado a otros estados del país e incluso a otras naciones. “Estamos trabajando con la UNAM para crear la carrera de médico general comunitario (especializado en males de zonas urbanas), con el objeto de que sean ellos, y no los médicos generales, quienes atiendan este programa”.

En otras ideas, mencionó que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha dado a conocer que hay cuando menos 123 bacterias que ya son resistentes a los antibióticos que comúnmente conocemos, esto derivado de la automedicación.

“Tenemos que seguir hablando con la gente para que no se automedique, debemos continuar profundizando la investigación y seguir por este camino de la especialización, porque estas noticias no son alentadoras, pero nos exigen que tomemos cartas en el asunto”, subrayó.

Ntx.