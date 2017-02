Osorio Chong, ese ridículo “feministo”

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Desde hace varios meses, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anda tan trepado en el tren de lo “políticamente correcto” que ya hasta se declara “feminista”.

Todavía recuerdo cuando el jueves 08 de septiembre de 2016, durante un encuentro que sostuvo con estudiantes de secundaria y de bachillerato en la ciudad de San Luis Potosí, Osorio Chong se declaró “feminista”, y lo hizo con una teatralidad conmovedora; tan conmovedora que hasta risa daba.

En esa ocasión, una muchacha le habló en estos términos: “Quiero preguntarle a usted, señor Secretario, ¿es machista? Y en caso de que no lo sea, ¿hay alguna forma en que el gobierno erradique esta forma de machismo?”. Muy echado para adelante, Osorio Chong respondió: “Primero, no soy machista y escúchenlo bien: soy feminista, veo por las mujeres, por lo mejor que tenemos”.

Y, para rematar la declaración, el Secretario de Gobernación planteó la necesidad de erradicar la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres.

Una escena similar se repitió el pasado miércoles 22 de febrero, durante la firma de un convenio de colaboración en el Estado de México, en el marco del inicio del Programa Vocales por la Igualdad, que plantea trabajar en favor de la “igualdad de género”, sea lo que eso signifique.

El convenio fue firmado por la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Coordinación Nacional de PROSPERA, el Instituto Nacional de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de las Mujeres. Como testigo de honor estuvo el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.

En un escenario lleno de mujeres beneficiarias del PROSPERA, es decir, de mujeres dependientes del paternalismo estatalista y clientelar (¡qué raro “empoderamiento”!), el demagogo priista y aspirante a la Presidencia de la República en el 2018 dijo: “lo más valioso, lo más importante y lo que le da fuerza a este país son las mujeres mexicanas (…) por eso debemos decir ya basta de la violencia contra ellas”.

Podríamos ponernos exquisitos, susceptibles y pesaditos ante la afirmación misándrica de Osorio Chong: este personaje considera que las mujeres son “lo más valioso y lo más importante” de México, que las mujeres son “la fuerza” de este país. O sea, para Osorio Chong la otra mitad de la población nacional, es decir, la compuesta por los varones, sirve para pura chingada o, al menos, pasa a un segundo plano. Marginación y minusvalía para nosotros, pues.

Bah, pero eso no importa, porque finalmente sabemos que se trata de un demagogo haciendo méritos para el 2018. Además, no se nos da la narrativa auto-victimizante de las feministas.

Lo importante está en otro lado. Veamos.

PRIMERO, el Secretario de Gobernación, en su torpeza intelectual, se traga la idea de que el “machismo” es un fenómeno social de un solo factor: “los varones maltratan a las mujeres”, obviando el hecho de que tendencialmente las mujeres aceptan, toleran, alientan, alimentan, reproducen y utilizan para su provecho ese “maltrato”, e incluso invierten su sentido para también aplicarlo y ejercerlo de diversas maneras.

En este orden de ideas, las mujeres, más que víctimas, son copartícipes de relaciones jodidas y tóxicas establecidas con varones. No hay “machismo”, pues, sino machi-hembrismo. No se trata de un elemento, sino de dos: dos polos tiene la Tierra, y uno no se entiende sin el otro, porque se remiten mutuamente.

Algo así escribí en octubre de 2016, en mi artículo La mujer, parte integrante del “machismo”:

http://www.elarsenal.net/2016/10/17/la-mujer-parte-integrante-del-machismo/

Que quede claro: una mujer con suficiente autoestima, que se respeta a sí misma y que sabe perfectamente que no quiere relacionarse con un tipo irrespetuoso, ni siquiera abre la puerta a la posibilidad de convivir y de vivir con uno. Tan pronto observa malos hábitos o actitudes nefastas en el tipejo… ¡lo manda directito a la chingada!

Pero el gran problema de nuestra sociedad es que muchísimas mujeres se enredan voluntariamente con patanes, se embarazan de ellos, conviven con ellos, se involucran profundamente con ellos… ¡y luego le echan la culpa al resto de la humanidad de sus malas decisiones!

Osorio Chong se creyó el rollito de la “víctima totalmente pasiva, inocente e inofensiva” de la tramposa narrativa feminista. No y mil veces no. En la inmensa mayoría de los casos, y por sus malas decisiones, las mujeres posibilitan, concretan y consienten la patanería que termina “afectándolas”.

Además, qué forma de no querer ver la violencia que todos los días, a todas las horas y en todos los lugares ejercen las mujeres incluso sobre las mujeres mismas. ¡Qué forma tan vulgar de taparse los ojos!

Osorio Chong, pues, debe revisar a fondo su estructura conceptual y teórica. Su torpeza mental es evidente.

SEGUNDO, tan mala es la formación intelectual de Osorio Chong que, creyendo que pasa por “héroe de las féminas” al salir en su defensa, no se da cuenta de que incurre en eso que las feministas han llamado “micho-machismos o machismos invisibles”. El “macho” Osorio Chong sale en defensa de las mujeres “agredidas” por sus respectivos “machos”. ¡Qué lindo, Osorio Chong es el héroe del cuento!

De hecho, algunos blogs y publicaciones feministas así se lo han hecho saber, hasta alcanzar los típicos y conocidos grados de radicalismo: “No necesitamos que un macho nos defienda”. Queriendo pasar por el “héroe de la película”, Osorio Chong sólo ha quedado en ridículo. Sólo le aplauden la burocracia que depende de él y la masa de beneficiarias de los programas sociales susceptibles de acarreo, matracas incluidas.

TERCERO, si el ridículo Secretario de Gobernación de Peña Nieto de veras quiere hacer algo en serio “a favor” de las “mujeres maltratadas”, ante todo debe exigirles que asuman la responsabilidad de sus malas decisiones, ya que, de forma predominante, ellas son las que eligen al “macho” con el que conviven y del que se embarazan.

Y, después, Osorio Chong debe promover que todas las personas, y esto incluye a las mujeres, tengan acceso expedito, controlado y responsable a los medios de auto-protección y defensa legítima que minimicen la posibilidad de que se vuelvan víctimas de la violencia.

Hay que seguir diciéndolo hasta el cansancio: no existen formas más progresistas y efectivas para combatir la violencia, que las formas propuestas históricamente por el LIBERALISMO. Estamos hablando, claro está, del acceso legal y eficaz a los medios para el ejercicio de la auto-protección y de la legítima defensa. Todo lo que se oponga a esto, o lo soslaye, es retrógrado. Así de simple.

Para dejar de caer en esos ridículos tan oprobiosos y vergonzantes, Osorio Chong debe entender que el He for She, el “moñito naranja”, la “alerta de género”, el Programa Vocales por la Igualdad, el “pito” de Mancera y vaciladas similares… ¡son totalmente inútiles!

Los problemas de la realidad requieren soluciones reales y realistas, no demagogia barata “con perspectiva de género” para encajar en lo “políticamente correcto”.

Y más les ayudaría Osorio Chong a las mujeres si, en coordinación con Aurelio Nuño, promoviera clases de defensa personal dentro del sistema educativo nacional.