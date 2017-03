-Alfredito del Mazo no levanta

Por Héctor Moctezuma De León.

Definitivamente Alfredito del Mazo Maza quien mañana será ungido como el candidato del PRI al gobierno del Estado de México, no levanta y salvo una negociación en lo oscurito para burlar la voluntad de los mexiquenses, no se ve cómo pueda ganar la elección del próximo mes de junio.

Hace ocho meses cuando se disputaron 13 gubernaturas estatales, el entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, decía que su partido ganaría cuando menos 9, pero el fracaso fue de grandes proporciones, perdió bastiones importantes y su salida del partido no se hizo esperar.

Hace pocos días el actual dirigente del tricolor, Enrique Ochoa Reza dijo que su partido ganaría las tres gubernaturas en juego el 5 de junio, o sea Coahuila, Estado de México y Nayarit, pero al correr de las precampañas –las campañas se inician hasta el mes que entra- las cosas no son como las piensa don Clavillazo.

En el Estado de México el dedazo de Los Pinos fue en favor del primo del inquilino de la casa presidencial, quien desde su destape ha recorrido gran parte de la entidad más poblada del país, pero su discurso no prende, su perfil no es de un candidato ganador y el fracaso, se ve se siente, está presente.

Josefina Vázquez Mota con un buen manejo en medios, con la experiencia que le da haber sido dos veces secretaria de despacho y candidata presidencial, aventaja con mucho al joven heredero del grupo Atlacomulco, quien además es cuestionado severamente por los malos manejos en los cargos que ocupó antes de ser diputado federal de donde salió para ser candidato.

Delfina Gómez con todo el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, se ha posicionado en un nivel competitivo y puede dar la sorpresa en una entidad en donde el PRI gobierna desde hace 90 años y que por primera vez puede experimentar la alternancia. Salvo, repito, un acuerdo en lo oscurito.

Por primera vez Donald Trump no dijo una cosa un día y al día siguiente en la Casa Blanca otra. Su discurso ante el Congreso, que no informe del estado de la administración, ha sido comentado como el más serio desde que se apuntó para ser el candidato del partido Republicano a la Presidencia de los Estados Unidos y como siempre la diplomacia mexicana que encabeza el “estadista” Luis Videgaray se quedó pasmada…¿Y el cambio apá? Es lo que muchos veracruzanos se preguntan porque en Veracruz, a pesar de que Miguel Ángel Yunes prometió que habría un cambio, este no se ve por ningún lado, el único cambio que se nota es la beligerancia de un peleador callejero que se la ha llevado con la promesa de meter a la cárcel a su antecesor, al que no encuentra por ningún lado, pero tampoco actúa contra sus cómplices…Mañana habrá un gran acarreo en Tierras Mexiquenses en donde serán movilizados más de 30 mil priístas para que levanten la mano en favor de Alfredito del Mazo Maza quien así se convertirá formalmente en el candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, sin la anuencia del gobernador Eruviel Ávila, dicen. Por cierto a Ávila también la Auditoría Superior de la Federación le tiene su guardadito.