Las fotos del joven Justin Trudeau que están dando la vuelta en redes sociales

No es ningún secreto el encanto que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, causa entre las personas que lo conocen. Algunas fotografías de su juventud han sido compartidas por miles de usuarios en redes sociales, aludiendo nuevamente a su encanto y apariencia física.

Las fotografías muestran a un joven Trudeau realizando actividades cotidianas con la característica sonrisa que lo define, y los usuarios de twitter se encargaron de dotarlas de leyendas que reflejan el hechizo que provoca verlas.

Young Justin Trudeau looking like that guy down the road with the bad reputation who actually loves animals & dancing & has a heart of gold pic.twitter.com/gdSE0dZaj8

— Caroline Clemens (@CarClemens) March 1, 2017