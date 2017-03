Liderazgo demócrata pide renuncia de procurador de Trump

Washington.- Los líderes demócrata en el Senado y la Cámara de Representantes, Charles Schumer y Nancy Pelosi, pidieron este día la renuncia del procurador de Justicia, Jeff Sessions, tras revelaciones de que pudo haber mentido al Congreso sobre sus contactos con funcionarios de Rusia.

Sessions enfrenta por separado presiones de legisladores de su propio Partido Republicano para recusarse de la investigación sobre los contactos de Rusia con miembros de la campaña presidencial de Donald Trump, así como para clarificar sus declaraciones al Congreso.

Durante su audiencia de confirmación, Sessions dijo al senador demócrata Al Franken no haber tenido contactos con funcionarios rusos. Sin embargo The Washington Post confirmó que el senador republicano se reunió con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak.

La portavoz de Sessions, Sarah Isgur, confirmó a la cadena NBC que Sessions se reunió con el diplomático pero que no engaño al Congreso porque se le preguntó sobre los contactos entre Rusia y la campaña de Trump, mientras que el encuentro con Kislyak fue como senador.

Por la mañana Sessions había rechazado como falsas las revelaciones de que se haya reunido con funcionarios rusos para discutir temas de campaña.

“No me he reunido con ningún ruso en ningún momento para hablar sobre cualquier campaña política y no puedo creer esas declaraciones y son falsas”, declaró Sessions esta mañana al ser cuestionado por periodistas afuera de su residencia.

La comisión de perjurio –mentir al Congreso bajo juramento—es considerado un delito grave bajo la ley estadunidense.

Pero Sessions y los republicanos ha sugerido que el senador no mintió porque su conversación con el embajador ruso no estuvo conectada con el desempeño de Sessions como miembro de la campaña de Trump.

Los contactos entre el general Michael Flynn y el mismo embajador le costaron el cargo de Asesor de Seguridad Nacional.

Las revelaciones hechas por el Post aumentaron la presión para que Sessions designe a un fiscal especial para investigar los contactos entre personal de la campaña del entonces candidato Trump y funcionarios del gobierno de Rusia.

Pero los demócratas consideraron que sólo la dimisión de Sessions puede devolver la credibilidad al Departamento de Justicia.

“Recusarse es lo de menos, pero esto va más allá… Debido a que el Departamento de Justicia debe estar por encima de cualquier reproche, por el bien del país, el procurador general debe renunciar”, sostuvo el líder demócrata del Senado, Charles Schumer.

Su posición fue compartida por la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. “Jeff Sessions mintió bajo juramento durante su confirmación ante el Senado… No es apto para ser el principal policía del país y debe reunciar”.

Entre los republicano, el legislador Jason Chaffetz, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes pidió a Sessions clarificar sus encuentros con el diplomático ruso y recusarse de participar en una eventual investigación sobre el tema.

“AG (Procurador General) Sessions debe clarificar su testimonio y recusarse”, dijo Chaffetz en un breve mensaje en su cuenta oficial de la red Twitter.

De acuerdo con el Post, Sessions habló en el menos dos ocasiones con Kislyak, la primera en julio pasado, cuando un grupo de embajadores se acercaron al entonces senador por Alabama, después de que este pronunció un discurso en la Convención Nacional Republicana.

La segunda interacción se produjo en septiembre cuando Sessions se reunió con Kislyak, en su calidad de miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, como lo confirmó anoche el Departamento de Justicia.

Los contactos parecieron contradecir el testimonio que Sessions ofreció semanas atrás durante una de las audiencias para ser confirmado en el cargo, cuando fue cuestionado sobre lo que haría si conociera evidencia sobre contactos entre la campaña de Trump y funcionarios rusos.

“No estoy enterado de ninguna de esas actividades. Me han llamado representante político (de Trump) una o dos veces en la campaña, y no me he comunicado con los rusos”, respondió a la pregunta del senador demócrata Al Franken.